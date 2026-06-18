OCU y FACUA avisan que los afectados por la cancelación del Reggaeton Beach Festival pueden reclamar por daños

Archivo - Varias personas durante el Reggaeton Beach Festival de Madrid, en el espacio Iberdrola Music, a 19 de julio de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

FACUA-Consumidores en Acción y la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) han avisado que los usuarios afectados por la cancelación del Reggaeton Beach Festival tienen derecho a reclamar a la organización el importe que se hubiera adelantado para reservar el transporte y alojamiento.

El festival ha comunicado este jueves la cancelación de la totalidad de la gira prevista para el verano de 2026 y el cese de sus operaciones, al constatar que "la estructura operativa y financiera de la compañía ya no permite afrontar con las garantías necesarias la organización y desarrollo de una gira de estas dimensiones".

De hecho, la organización ha explicado que la decisión ha sido adoptada por la dirección del festival tras analizar la situación global del proyecto. La nueva administración de la sociedad gestora ha señalado que, tras revisar la situación de la empresa, ha constatado la existencia de circunstancias económicas, financieras y operativas que afectan de forma significativa a la viabilidad del proyecto.

Tras la noticia, tanto FACUA como OCU han asegurado que además de la devolución del importe de las entradas --incluidos los gastos de gestión--, los afectados pueden reclamar los gastos derivados directamente de la asistencia al festival.

Así, explican que esta reclamación debe dirigirse a la empresa organizadora o a la plataforma de venta, que está obligada a informar de manera "clara" sobre el procedimiento de devolución.

"Se recomienda conservar justificantes de compra, confirmaciones electrónicas y cualquier comunicación emitida por la organización del evento", indica OCU.

RBF ha indicado que actualmente se encuentra gestionando las consecuencias económicas, contractuales y administrativas derivadas de esta situación y ha avanzado que, en los próximos días, comunicará a través de sus canales oficiales las instrucciones y procedimientos dirigidos a los distintos colectivos afectados.

Los festivales cancelados se iban a celebrar en Alicante, Tenerife, Barcelona, Madrid, Mallorca, Santander y Nigrán. La organización ha reconocido la "decepción" y las consecuencias que la cancelación tendrá para asistentes, artistas, instituciones, patrocinadores, proveedores y colaboradores que habían depositado su confianza en la edición de 2026.