Olivia Bay debuta con 'El amor no está de moda': "Hay que alzar la voz sobre cosas que necesitan un cambio"

Olivia Bay en la presentación de su nuevo EP 'El amor no está de moda'. - SONY MUSIC

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La cantante Olivia Bay debuta el próximo 6 de noviembre con su primer EP, 'El amor no está de moda', un trabajo con el que busca su propia identidad como artista pop y que coincide con un contexto marcado por las reivindicaciones en España en torno a la vivienda.

"La verdad es que es un problema y me encanta que la gente ya esté alzando la voz. No me parece mal siempre alzar la voz sobre cosas que creo que necesitan cambio", confiesa Bay en una entrevista con Europa Press con motivo de este lanzamiento, cuya preventa está disponible en formato físico en vinilo y CD en la tienda oficial de Sony Music.

La cantante madrileña, al hablar sobre problemas que afectan a la juventud como la propia vivienda o el cambio climático siente que, aunque la música "es entretenimiento", da libertad para hablar sobre estos asuntos. "Lo que me encanta de la música es que es súper libre y cada uno se lo puede llevar a donde quiera", ha afirmado. En cualquier caso, precisa, no le ha "surgido" componer una canción sobre estas cuestiones.

Tras su paso por 'Operación Triunfo' 2025, la artista expresa su satisfacción por estar buscando su propia identidad sonora en un mundo nuevo para ella, que reconoce le ha "sorprendido para bien".

"Ha sido un proceso muy nuevo para mí, porque al final yo nunca he compuesto ni he estado en esta industria. Yo estudiaba teatro musical antes de entrar a la academia, así que está siendo todo muy nuevo, muy divertido", ha reconocido, al tiempo que añade que ha ganado "seguridad" en sí misma para decir lo que le gusta "y lo que no". "Me está encantando el proceso creativo", insiste.

Sobre este proceso creativo precisa que ha volcado su propia experiencia en el amor y confiesa que para ella "no está de moda", aunque sea "más fácil conectar" hoy en día. "Este EP habla un poco sobre experiencias que me han pasado relacionadas con el amor y quería que fuese muy cercano a mí para que a la hora de interpretarlo en el escenario sea más fácil y estar más conectada con lo que estoy cantando. ¿Qué quiero decir? Pues eso, que para mí el amor no está de moda", admitiendo que, en su caso, "no ha sido muy duradero".

Respecto a cómo perciben las nuevas generaciones el amor, indica que "seguramente haya cambiado a cómo era antes". "Es verdad que ahora es más fácil de comunicarse con gente. Y bueno, están muchísimas apps. Cada uno que encuentre el amor como quiera", ha defendido.

"ME ENCANTARÍA UNA GIRA"

Ilusionada tras el éxito del adelanto de 'Algún día' -- single editado por Sony Music España, que ya está disponible en plataformas digitales--, una canción con la que "siente que los fans han conectado mucho", y a la espera del lanzamiento del EP completo, la artista tiene claro que quiere "hacer un montón de conciertos".

"Tengo ganas de eso, de cantar el EP en directo, poder compartir las canciones con mis fans. Y habrá muchos eventos que seguro que me haría un montón de ilusión ir, pero ahora mismo diría que me encantaría una gira", reconoce.

Ya adaptada a su nueva vida mediática y con nuevos proyectos --como la campaña 'NEW' de El Corte Inglés o su próxima actuación el 11 de octubre en la residencia de Shakira--, admite que tras su repentino salto a la fama al salir del concurso, lo que más le ha costado han sido "las redes".

"Ahora hay que subir mucho más a redes, que es algo que yo no hacía. Al principio sí que me abrumaba, pero luego me he dado cuenta que al final es parte del trabajo y tienes que asumirlo", ha añadido.

Respecto a la presión de las redes sociales para sacar nuevos temas como artista emergente, Olivia afirma que no es su caso. "Siempre me he dicho a mí misma que no quiero sacar cosas porque hay que sacarlas, porque sí. Me gusta tomar tiempo para saber qué es lo que necesita cada canción. Así que algo de presión habrá, pero intento que no me afecte", concluye.