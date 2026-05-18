La Orquesta y Coro Nacionales de España presentan nueva temporada con Kent Nagano como director titular y 119 conciertos

Archivo - (I-D) El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, a su llegada a una conversación junto al director de orquesta, Kent Nagano, quien asumirá, durante cinco temporadas a partir de septiembre de 2026, la dirección titular y artística de la Orquesta y C - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta y Coro Nacionales de España ha presentado su nueva temporada 2026/27, que tendrá a Kent Nagano como director titular y artístico en los 119 conciertos que se celebrarán en España.

Así, esta nueva temporada da la bienvenida a Nagano, que ha trabajado en cuatro ocasiones previas con la OCNE, entre 2014 y 2024, lo que le ha permitido, en sus propias palabras, "observar la evolución constante de esta institución con tanta historia", ha explicado este lunes.

"Tengo muchísimo que aprender y descubrir de la gran cultura española y, del mismo modo, hay también experiencias y aportaciones que espero poder ofrecer a cambio", ha señalado el director californiano. "España es un mosaico sin parangón, donde las distintas tradiciones conservan su identidad y, al reunirse, conforman una rica paleta en conjunto. El impacto de la cultura española en el mundo es profundo y de gran alcance", ha añadido.

La OCNE parte esta temporada con cinco líneas programáticas de la y todas irradian de la 'Sinfonía nº 2', 'Resurrección' de Gustav Mahler como tronco. Además, se celebrarán un total de 119 conciertos -sinfónicos, de cámara y corales- en Madrid y en otras ciudades españolas, así como actuaciones en los principales festivales y auditorios del país.

Estas cinco líneas temáticas estarán centradas en los vínculos entre obras, relatos y tradiciones musicales de distintas épocas, con la Sinfonía de Mahler como uno de sus principales ejes. La música de Manuel de Falla, en el 150 aniversario de su nacimiento, también tendrá una presencia destacada.

Por otro lado, la OCNE tendrá los estrenos absolutos de obras encargo a Mikel Urquiza, José Luis Turina, Rodolphe Bruneau-Boulmier y Helga Arias en el Ciclo Sinfónico; de Hannah Eisendle en el Focus Festival; de Laura Vega en Descubre; y de Héctor Eliel Márquez, Amparo Edo Biol e Iluminada Pérez Frutos en el Ciclo Satélites.

Además, Nagano dirigirá siete programas del Ciclo Sinfónico: el primero con la 'Sinfonía nº 2', 'Resurrección' de Mahler y el último con la 'Missa solemnis' de Beethoven como cierre de la temporada en junio.

Junto a él, habrá directores como David Afkham, Josep Pons, Anna Rakitina, Vasily Petrenko, Leonidas Kavakos, Santtu-Matias Rouvali, Giovanni Antonini, Eun Sun Kim, Kristiina Poska, Lucas Macías Navarro, Anja Bihlmaier, Antonio Méndez y Pierre Bleuse, que pasarán por el podio del Auditorio Nacional.