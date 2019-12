Ozuna: "A la gente joven le gusta la evolución, lo nuevo, lo moderno"

Actualizado 11/12/2019 19:08:41 CET

Ozuna - EUROPA PRESS

MADRID, 11 Dic. (EUROPA PRESS - David Gallardo) -

Es el segundo artista más escuchado de 2019 en España y el noveno del mundo. En 2018 fue el primero en nuestro país y el séptimo a nivel global, siempre según los datos de Spotify. Y 2020 va a seguir esa misma senda, pues Juan Carlos Ozuna (San Juan, Puerto Rico, 1992) acaba de lanzar nuevo álbum, 'Nibiru'.

Un tercer trabajo que llega tras firmar un contrato multimillonario -de unos 90 millones de euros- con Sony Music. Tal es la confianza de la discográfica en el artista puertorriqueño quien, por otro lado, puede sacar pecho también con otras cifras: las de escuchas, visionados y seguidores en las redes sociales.

Porque es, en definitiva, referente de las nuevas generaciones y uno de los reyes de la música pop del siglo XXI. No ya latina y urbana, que también, sino planetaria. Las cifras, de nuevo, le dan la razón en un mundo en el que la música latina reina desde hace ya varias temporadas. "Esto se va a quedar así, esto no lo cambia nadie", afirma a Europa Press.

Y descarta que esta tendencia haya tocado techo, pues a su juicio "siguen creciendo nuevas generaciones, sigue evolucionando la música latina en general". "Mientras se mantenga así, va a pasar eso. Todavía falta", apunta sonriente.

Muestra del poderío actual de Ozuna es la lista de colaboraciones que aparecen a lo largo de los 18 temas de 'Nibiru', entre las que destacan Swae Lee, Diddy & DJ Snake, Anuel AA & Snoop Dogg -"una experiencia grande, es un gran ser humano", apunta sobre el rapero estadounidense-, Nicky Jam o Sech.

Esa presencia de Snoop Dogg puede resultar la más llamativa, pero sigue la tendencia de artistas anglosajones acercándose a lo latino, tal y como concede el puertorriqueño: "Están encantados con nuestra música. Nosotros respetamos mucho su movimiento, ellos respetan el nuestro y se están dando cuenta de que las colaboraciones son lo que está funcionando ahora mismo".

ROSALÍA

Aunque no forma parte de 'Nibiru', una de esas recientes colaboraciones de Ozuna fue con Rosalía en 'Yo x ti, tú x mí', otro de los temas de la temporada. "Es la bestia", bromea al referirse a la española, a quien califica como "una de las mejores exponentes femeninas que tiene ahora mismo la música urbana y la música en general".

"Ha llevado esto a otro nivel, es muy disciplinada. Se entrega todo a su proyecto y es digno de admirar eso. Se aprende mucho de ella", apostilla al referirse a la española, con quien precisamente interpretó a dúo su colaboración este martes en el WiZink Center de Madrid.

Para Ozuna, por tanto, las colaboraciones son una forma de aprender de otros artistas y profundizar en la fusión de estilos que, en el casi de su nuevo álbum, se resume como mezcla 'interplanetaria de reguetón, ritmos alternativos y pop tropical'. "Eso es así", admite con una amplia sonrisa, repitiendo la coletilla que lanza en repetidas ocasiones.

Y explica: "'Nibiru' es un concepto diferente para el público, una experiencia. Han visto ya los vídeos y la producción, pero faltan los shows y vienen muchas cosas con esto. Quería que la gente tuviera más conexión directa. Quería llevarla a otro nivel. Fusionamos el pop con el reguetón, el reguetón con la balada, con el reggae, con el trap".

"En la fusión está la clave para dar algo siempre nuevo y original, para que seguir llevando esto a otro nivel", defiende, para acto seguido rematar: "A la gente joven le gusta las fusiones diferentes, le gusta la evolución, lo nuevo, lo moderno. Eso es lo que define estos tiempos".

GIRA MUNDIAL

Como parte de la gira mundial que emprenderá en febrero de 2020 en República Dominicana, Ozuna ofrecerá nueve conciertos en España, de los que por ahora se conocen las ciudades pero no las fechas ni los recintos: Barcelona, Benidorm, Cádiz, Canarias, A Coruña, Ibiza, Madrid, Santander y Tenerife.

"Serán una experiencia diferente con el público, la gente va a tener muchas opciones que hacer en los shows. No puedo dar muchos detalles, pero van a disfrutar al máximo y se van a llevar una buena experiencia para su hogar", adelanta sobre un espectáculo que le va a llevar hasta Asia: "Eso es algo grande, no he ido todavía, pero es una cultura totalmente diferente. Piensas 'en Asia... ¡pero qué contra, cómo va a ser eso!'"

Aunque se muestre sorprendido, lo cierto es que en 2020 irá a Asia. Un nuevo paso en una carrera con la que aspira a "seguir soñando, seguir colaborando" con todos sus colegas, ayudándose "unos a otros". "Y seguir siendo Ozuna, sin perder nunca la esencia", añade.

Un gran poder conlleva una gran responsabilidad y exactamente igual ocurre con un gran éxito. Asiente el puertorriqueño y admite que su nivel de exposición conlleva "mucha responsabilidad" porque influye en "muchos jóvenes". "Se dejan llevar por lo que nosotros hacemos, por lo que eso hay que cuidarlo", destaca.

Por eso, asegura que él trata de "tener un balance" con las a menudo denostadas letras del reguetón: "Nos gusta siempre lo jocoso, nos gusta mezclarlo. Hay que tratar de cuidar esas letras, que solo las entiendan los adultos, sin ofender a ningún niño ni a ninguna dama. Hay que cuidar siempre el contenido".

Y en esta línea, para terminar, lanza un alegato Ozuna para cuidar el medio ambiente: "Tenemos que empezar por nosotros mismos, educando a nuestros hijos en cómo proteger nuestro planeta. D qué vale publicar un mensaje si realmente no estás educando a tu gente para que hagan eso. Los artistas que tenemos muchos seguidores en las plataformas tenemos que lanzar mensajes para hacer todos los días mejor el planeta".