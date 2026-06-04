Pablo Alborán, Pablo López, Rosario o Vanesa Martín homenajearán en diciembre a Camarón "el mesías" en su 75 aniversario

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MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Pablo Alborán, Rosario, Israel Fernández, Pablo López o Vanesa Martín son algunos de los artistas que participarán en el concierto homenaje a la figura de Camarón de la Isla el próximo 1 de diciembre en el Movistar Arena de Madrid, fecha en la que el artista gaditano habría cumplido 75 años.

"Yo no estudio, yo escucho. Camarón es todo lo que he dicho, el mesías. Es como Michael Jackson, de los artistas a los que más han copiado", ha dicho Fernández durante la presentación del concierto.

Así, la cita --que espera acoger a 10.800 personas-- contará con una propuesta escénica dividida en tres actos: el legado, la raíz y la leyenda o revolución.

En la parte del legado estarán encargados de poner la música Alborán, López, Vanesa Martín y Rosario, además de Antonio Orozco, Miguel Poveda, Antonio José, Antonio Carmona y Vicente Amigo.

Después, la raíz estará a cargo de Fernández, José Mercé, Sara Baras, Tomatito, Pitingo, María Terremto, Carmen Linares, Manuela Carrasco y Ángeles Toledano.

Finalmente, serán Kiko Veneno, Delinqüentes, Chambao, Derby Motoreta's, La Leyenda del tiempo, Las Migas y Raimundo Amador los que cierren con la leyenda y revolución.

Por su parte, Maricruz Laguna, directora de GTS -organizaroes de la cita- ha asegurado que el Movistar Arena será testigo de una "gran propuesta escénica" que va más allá de una "simple gala u homenaje" y ha adelantado que habrá grabaciones originales y audiovisuales que harán que Camarón "esté" allí en "diálogo" con los "custodios" de su legado.

"SI GRANDE FUE VIVO, ÉL HA IDO CRECIENDO DESPUÉS DE MORIR"

Además, Dolores Montoya 'La Chispa', mujer de Camarón, ha agradecido "la importancia tan grande" que se le ha dado al artista aunque ha explicado que a él le gustaba pasar "inadvertido" por lo que no le gustaría "tanto bombo".

"Si grande fue vivo, él ha ido creciendo después de morir. Le echamos mucho de menos y especialmente la familia. Es un orgullo para nosotros que esté tan valorado y que sea un artista en el mundo. Es el artista de los artistas, porque lo dicen ellos, no yo", ha comentado.

Asimismo, Patricia Cavada, alcaldesa de San Fernando (Cádiz), ciudad natal de Camarón, ha asegurado que este concierto se enmarca en una serie de homenajes que se le harán al cantaor en el marco de su aniversario.

La programación cultural también contará con los Premios Camarón, que, según Cavada ha explicado, pretenden ser los 'Goya' del flamenco, porque no hay "nadie" que se pueda vincular a este más que el nombre de Camarón y su figura.