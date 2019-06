Pavement anuncian su esperado regreso para tocar en el Primavera Sound 2020

Actualizado 02/06/2019 13:38:06 CET

MADRID, 2 Jun. (EDIZIONES) -

El grupo estadounidense Pavement regresará a los escenarios en 2020 para tocar en el Primavera Sound y en el NOS Primavera Sound de Oporto, su filial portuguesa. Son la primera gran confirmación del festival catalán, y por ahora las dos únicas fechas donde ver a Stephen Malkmus y compañía tocar diez años después de su última reunión.

El anuncio se ha conocido durante las dos grandes jornadas del Primavera Sound 2019, entre otras novedades como el desembarco al otro lado del charco con una nueva filial en Los Ángeles en septiembre de 2020, además del Primavera Weekender en Benidorm programado para noviembre de 2019.

Pavement: only two worldwide shows in 2020. Primavera Sound Barcelona and NOS Primavera Sound Porto. pic.twitter.com/NsDIu812Ud — Primavera Sound (@Primavera_Sound) 1 de junio de 2019

La separación de Pavement en 1999 fue un momento doloroso para los fans del indie-rock de los noventa. Uno de sus fundadores, el cantante Stephen Malkmus, dejó la puerta abierta a una más que posible reunión del grupo tras los conciertos ofrecidos en 2010 por última vez, uno de ellos precisamente en el Primavera Sound de ese año.

La gira de reunión realizada en 2010 vino acompañada de un disco recopilatorio con lo mejor de su carrera, titulado Quarantine The Past: The Best of Pavement. El último álbum de estudio que la formación grabó fue en 1999, poco antes de su separación, el reconocido Terror Twilight.

Stephen Malkmus, fundador de Pavement, ha trabajado en proyectos paralelos muy influidos por la electrónica de fuerte impronta berlinesa. En marzo de 2019 vio la luz Groove Denied, su último disco en solitario y que mezcla esta influencia electrónica, y con parte del sonido indie rock que le caracteriza desde las primeras canciones de Pavement, o de las realizadas en otro de sus proyectos, The Jicks y su reciente Sparkle Hard (2018).