La pianista Maria Parra lanza 'Open Heart', su nuevo single con su hija Luna Wagner en su debut como cantante

Luna Wagner y su madre María Parra. - EUROPA PRESS

MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La pianista María Parra ha lanzado su nuevo sencillo 'Open Heart' con su hija Luna Wagner. 'Open Heart' nace como un single independiente que pone el broche final al universo creativo de 'Transition' y, al mismo tiempo, anticipa la evolución artística de María Parra hacia un universo sonoro de creciente inspiración cinematográfica.

El rasgo más singular del proyecto reside en su dimensión familiar y artística y María Parra comparte por primera vez una grabación con su hija Luna Wagner, que debuta oficialmente como cantante.

Concebida inicialmente como la pieza a piano solo 'Corazón Abierto', incluida en 'Transition', la obra evolucionó durante meses en el estudio hasta dar lugar a 'Open Heart', una nueva lectura musical que transforma la intimidad de la composición original en un diálogo entre dos generaciones.

En apenas 2,38 minutos, 'Open Heart' despliega un lenguaje pop de marcada inspiración cinematográfica. La pieza evoluciona gradualmente desde la intimidad del piano hacia atmósferas cada vez más envolventes, enriquecidas por una producción contemporánea, hasta desembocar en un intenso final orquestal donde cada elemento musical se pone al servicio de una poderosa intensidad emocional.

'Open Heart' es una invitación a atravesar los momentos de cambio desde la confianza y la vulnerabilidad. "Abre tu corazón y continúa" resume el espíritu de una obra que invita a caminar junto a otros sin renunciar a la propia identidad. Con una cuidada producción y una estética marcadamente cinematográfica, el sencillo cierra el ciclo creativo iniciado con 'Trasition' mientras abre las puertas a la próxima etapa artística de María Parra.