Plácido Domingo sobre Caballé: "Dios ha llamado a otro ángel a su reino"

Actualizado 06/10/2018 18:35:57 CET

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Plácido Domingo ha lamentado el fallecimiento este sábado de Montserrat Caballé, a la que ha agradecido su "impresionante" voz y su talento, al mismo tiempo que ha señalado que "fue un privilegio compartir el escenario" con la soprano.

"Dios ha llamado a otro ángel a su reino", ha transmitido el tenor a través de un mensaje en Twitter escrito en inglés donde ha remarcado la "maravillosa" vida y carrera que tuvo Caballé.

"Mi querida Monserrat, qué maravillosa vida y carrera tuviste. Gracias por tu impresionante voz, tu talento y qué privilegio ha sido compartir el escenario contigo. Descansa en Paz. Dios ha llamado a otro ángel a su reino. Siempre... Plácido", dice el tuit.

My dear Monserrat what an amazing life and career you’ve had. Thank you for your amazing voice, your talent and what a privilege has been to have shared the stage with you. Rest In Peace 🙏💔 God has called another angel to his reign. Always ... Plácido. https://t.co/pspsWwfe3j pic.twitter.com/oaqvcR5r4R