Quevedo anuncia 4 fechas de su gira 'El Baifo' y 115.000 personas se registran para la venta en la primera hora

Archivo - El cantante Quevedo, durante su concierto, en el Movistar Arena, a 17 de febrero de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El canario Quevedo ha anunciado los 4 primeros conciertos -en Madrid y Barcelona- de la gira con la que presentará su último disco, 'El Baifo'. Durante la primera hora en la que se abrió el registro para acceder a la venta de las entradas, 116.432 personas se inscribieron.

Así, según han especificado desde el entorno de Quevedo a Europa Press, para las dos fechas en el Movistar Arena de Madrid --el 9 y 10 de abril de 2027-- se registraron 78.755 personas, mientras que para los dos conciertos en el Palau Sant Jordi de Barcelona --el 1 y 2 de julio del mismo año--, fueron 37.611.

En un vídeo que publicó en su cuenta de Instagram, Quevedo adelantaba que el recorrido por el territorio peninsular contará, de momento, con únicamente cuatro actuaciones pero dejaba caer que en las Islas Canarias los conciertos llegarán cuando "menos se lo esperen".

La venta de entradas para estos conciertos funcionará con el ya habitual proceso de pre-venta y "prerregistro". Tras la inscripción de los fans, se enviarán códigos de acceso preferente y la preventa exclusiva para estos usuarios se abrirá este martes desde las 12:00 horas. La venta general al público comenzará de manera oficial este jueves, 18 de junio, a las 12:00 horas.