Quevedo cuelga el 'todo vendido' para 11 conciertos en minutos: más de 154.200 personas compran entradas para 'El Baifo'

1097477.1.260.149.20260618142623 Archivo - El cantante Quevedo, durante su concierto, en el Movistar Arena, a 17 de febrero de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El artista canario Quevedo ha colgado el cartel de 'todo vendido' para 11 de sus conciertos en Madrid y Barcelona en los que presentará su nuevo disco, 'El Baifo'. Aunque en un primer momento había confirmado cuatro fechas en las ciudades, ha ido añadiendo días según iban agotándose las entradas.

Así, según han especificado desde el entorno de Quevedo a Europa Press, 79.200 personas han comprado entradas para los conciertos del 9, 10, 11, 14, 15 y 17 de abril de 2027 en el Movistar Arena, mientras que 75.000 lo han hecho para los 'shows' de los días 1, 2, 3, 5 y 6 de julio en el Palau Sant Jordi de Barcelona.

Tras una preventa este martes, las entradas han salido a la venta este jueves a las 12.00 horas y minutos después ya se habían vendido varias fechas completas en ambas ciudades.