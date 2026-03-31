Quevedo cumple seis semanas consecutivas reinando en el número 1 de canciones en España

Archivo - El cantante Quevedo, durante su concierto, en el Movistar Arena, a 17 de febrero de 2025, en Madrid (España). Pedro Luis Domínguez Quevedo, más conocido por su nombre artístico: “Quevedo”, es un cantante y compositor español de reguetón, pop rap - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El artista canario Quevedo ha cumplido 6 semanas consecutivas en el número 1 de la lista oficial de canciones más escuchadas en España de Promusicae.

Hasta esta semana, el autor de 'Buenas noches' ostentaba este primer puesto con la canción 'Ni Borracho', pero ahora se ha destronado a sí mismo con 'Scandic'.

Quevedo publicaba el pasado 13 de febrero 'Ni borracho', un homenaje al Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria en el que fusionaba la energía de la verbena de su tierra con el pulso del merengue con timbales, coros y una banda de músicos.

Este tema ha estado en el número 1 desde la octava semana del año, entre el 13 febrero y el 19 del mismo mes, y hasta la semana del 13 marzo y 19. En la semana 11 alcanzó el estatus de disco de oro -corresponde con las 50.000 unidades físicas o equivalentes en escuchas-. Posteriormente, el canario publicaba 'Scandic' pasado 20 de marzo y es el actual número 1 desde esa misma semana.