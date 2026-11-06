Raphael o Ana Belén se convierten en miembros de Honor de la Academia de la Música: "Premia una vida entera de vocación"

Archivo - El cantante Raphael - Hugo Ortuno / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los artistas Raphael y Ana Belén han se han convertido este viernes en Académicos de Honor, una distinción que la Academia de la Música de España ha entregado por primera vez.

"Este reconocimiento premia una vida entera de vocación, trabajo y amor por la música. Pero nada habría sido posible sin el público y sin tantos compañeros profesionales que han caminado conmigo", ha asegurado Raphael al recoger el galardón a manos del Presidente de Honor de la entidad, Luis Cobos.

El artista de Linares (Jaén), que lleva más de seis décadas de carrera, ha contado que cuando siendo niño se presentó en el Teatro Fuencarral a recoger el carnet de artista de teatro y variedades, nunca pensó que tantos años después estaría siendo homenajeado por la joven Academia de Música.

Por su parte, Ana Belén ha reconocido que se siente como una "impostora" porque ella es el "reflejo" de lo que sucedía en los barrios en los "grises" años 50. "La música que nos llegaba a través de la radio era una ventana que nos hacía volar. Recuerdo mi barrio, todo el mundo cantaba (...) Me siento al lado de tanta gente tan admirable como una impostora: he vivido lo que me ha tocado vivir", ha añadido.

"Se me da (el reconocimiento) porque soy mayor, porque he resistido, porque sigo en activo y porque yo qué se. Porque he vivido cada momento que me ha tocado vivir de este país", ha zanjado.

Así, tras recoger el reconocimiento a manos de Zahara, ha agradecido a su primer profesor de música, que le enseñó "disciplina". "Inoculó muchas cosas en mí, entre otras la de entender que por mucho que hubieras nacido con ciertas dotes, si no lo trabajabas, ibas a seguir siendo una bruta. Y eso es lo que me ha ocurrido a lo largo de mi vida: me he encontrado con personas que me han enseñado que yo tenía que seguir aprendiendo. Y eso es lo mejor que me ha podido ocurrir", ha precisado.

También han recibido esta máxima distinción de la Academia Carmen Linares, Diego A. Manrique, Jesús López, Jordi Savall, María del Mar Bonet, Maryní Callejo, Teresa Catalán y 'Berry' Navarro.

La ceremonia ha comenzado con un recuerdo a las víctimas del accidente de tren de Urda (Toledo) por parte de la presidenta de la Academia de la Música de España, Sole Giménez. Así, ha lamentado la muerte de la compositora Marisa Manchado. "Que la música suene en los corazones de todos los abatidos por esta tragedia", ha dicho Giménez.

Maryní Callejo ha sido la única que no ha podido acudir, pero el resto de los nuevos Académicos de Honor han agradecido el homenaje. Por ejemplo, Linares ha destacado el "honor" de representar al flamenco y la "suerte" de haber podido dedicar su vida a lo que ama. Ha afirmado que la misión fundamental de su carrera ha sido transmitir la verdad del flamenco al público.

Por su parte, 'Berry' --manager y figura en la gestión musical de artistas de la talla de Joaquín Sabina, Joan Manuel Serrat o Paco de Lucía-- ha expresado un "profundo" agradecimiento hacia todos los artistas con los que ha trabajado, destacando con humor que nunca ha sido despedido.

López, pionero en la formación de equipos directivos en la industria y figura determinante en el éxito de temas globales como 'La Macarena', 'Despacito' o 'Bailando', así como en el impulso a proyectos como Operación Triunfo, David Bisbal o Juanes, ha reivindicado el papel esencial de la canción y del artista en el sector. En sus palabras de agradecimiento ha recordado el aprendizaje temprano que vivió observando los espectáculos de Raphael --de quien ha dicho seguir aprendiendo hoy en día dentro de la discográfica Universal--.

También Bonet ha celebrado reencontrarse con compañeros y amigos en este homenaje, coincidiendo con la celebración de sus 60 años de carrera musical. La cantautora ha destacado que la música y el universo poético que la rodea han sido el motor de su vida.

Mientras, Catalán ha reflexionado sobre el el papel de la creación, subrayando el compromiso colectivo y ha animado a seguir "peleando y construyendo el patrimonio cultural" que define a los artistas.

Savall, en su triple faceta de intérprete, investigador y editor, ha compartido el galardón con todas las personas que lo han acompañado a lo largo de su carrera, además de resaltar el valor de las raíces populares, recordando que ningún compositor a lo largo de la historia ha dejado de inspirarse en las músicas del pueblo.

El último de los homenajeados, Manrique ha defendido la importancia de las "buenas músicas" sin prejuicios, abogando por explorar territorios desconocidos y recordar el sentido profundo de la creación musical.