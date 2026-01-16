Recycled J, Natos y Waor se vuelven a unir en 'Hijos de la ruina vol.4' después de cuatro años

Los artistas Natos, Recycled J y Waor, componentes del colectivo 'Hijos de la ruina' - EDUARDO MONTES - TASTE THE FLOOR

MADRID, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los artistas Recycled J, Natos y Waor, que conforman el trío madrileño 'Hijos de la ruina', se han vuelto a unir en un cuarto volumen después de 4 años desde su última colaboración.

'Hijos de la Ruina vol.4' se ha publicado este viernes y entre los 21 temas que lo componen se encuentra colaboraciones con otros artistas comoo Cruz Cafuné, Lia Kali, Charlie Hijos Bastardos, Nasta, los raperos Juancho Marqués y Sule B -de Suite Soprano- o Cano.

El trabajo lo han presentado este jueves en una multitudinaria 'listening party' en el Autocine de Madrid, cuando miles de fans han cantado las letras de canciones como 'Pierdo el control' o 'Moltisanti', temas que ya habían visto la luz hace unas semanas.

Una de las canciones más destacadas del trabajo es 'Los niños del barrio', en la que los raperos se valen de la liríca para narrar la vida en "la calle" y la identidad de barrio con la que se definen.