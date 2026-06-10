La Reina Sofía preside la clausura del Curso Académico 2025-2026 de la Escuela Superior de Música Reina Sofía

S.M. La Reina Doña Sofía preside la Clausura del curso académico 2025-2026 de la Escuela Superior de Música Reina Sofía - CASA DE S.M. EL REY

MADRID 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Reina Sofía ha presidido este miércoles la ceremonia de clausura del curso académico 2025-2026 de la Escuela Superior de Música Reina Sofía y la entrega anual de distinciones de la institución.

Celebrado en el Museo Nacional Reina Sofía, el acto ha comenzado con la intervención de la presidenta fundadora de la Escuela, Paloma O'Shea, quien ha hecho un balance del momento dulce que vive la institución, que cumple 35 años.

"El curso que clausuramos ha sido muy productivo. Lo iniciamos en otoño en el Carnegie Hall de Nueva York y lo culminamos hoy con la ilusión de empezar dentro de unas semanas los trabajos de adecuación del edificio contiguo al nuestro", ha destacado O'Shea, que ha agradecido al INAEM que la escuela cuente con más espacio "para mejorar las condiciones de enseñanza, ampliar sus actividades y extender su impacto en la sociedad".

Paloma O'Shea también ha señalado que han pasado 35 años desde que, en 1991, "quisimos que los jóvenes músicos españoles tuvieran un lugar donde desarrollar al máximo su talento".

"Cuando la Escuela era apenas un sueño, su majestad la Reina aceptó darle su nombre y presidir su patronato. Llegaron maestros de máxima categoría y por ende jóvenes de todo el mundo que querían aprender de los mejores; pero lo que diferenciaba --y sigue diferenciando-- a nuestra Escuela son sus principios pedagógicos: la entrada solo por mérito, la relación personalizada maestro-discípulo, la importancia de la música de cámara y de orquesta y la proyección inmediata de todo ello al escenario, lo que nos permite, además, llevar la música a la sociedad, incluidos los sectores menos favorecidos", ha añadido.

ENTREGA DE DIPLOMAS A LOS ALUMNOS MÁS SOBRESALIENTES

A continuación, Doña Sofía ha entregado los diplomas a los alumnos más sobresalientes en las cátedras de violín, viola, violonchelo, contrabajo, flauta, oboe, clarinete, fagot, trompa, trompeta, piano, canto, composición, dirección de orquesta y música de cámara.

Posteriormente, ha entregado una placa de la Escuela al profesor Lucas Macías, titular de la Cátedra de Oboe Fundación Damm y director de orquesta invitado en la clausura.

Asimismo, ha recibido a título póstumo la Medalla de Honor --máxima distinción de la escuela realizada por el escultor Julio López Hernández-- el maestro Günter Pichler, por su amplio trabajo y colaboración como jefe del Departamento de Cuartetos de Cuerda del Instituto Internacional de Música de Cámara de Madrid (desde 2007 hasta el presente año).

Y por su destacada colaboración y el legado de su fundador, el maestro Piero Farulli, se ha concedido otra medalla a la Escuela de Música de Fiesole.

La ceremonia ha concluido con un concierto de la Orquesta Freixenet de la Escuela bajo la batuta del maestro Lucas Macías, que ha interpretado la obra de Wolfgang A. Mozart 'Concierto para clarinete y orquesta en la mayor K.622 versión para viola y orquesta', junto a Hiroki Kasai, antiguo alumno de la Escuela junto a la maestra Nobuko Imai que en 2025 recibió el diploma de alumno más sobresaliente de su cátedra de viola.

LA ESCUELA

La Escuela Superior de Música Reina Sofía nació en 1991 como proyecto de ayuda a la juventud y a la cultura musical. Desde entonces, la Escuela trabaja para avanzar en dos objetivos: apoyar a jóvenes de mayor talento en su desarrollo personal y artístico; y acercar la mejor música a todos los públicos.

La capacidad transformadora de la música otorga un impacto social a estos dos objetivos. La música elimina barreras y trata a todas las personas por igual, sin importar idioma, tradición o cultura. La práctica de la música une a través de valores como el compromiso, la constancia, el liderazgo y la colaboración, que son esenciales para la vida y la convivencia.