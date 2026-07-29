Robert González, Laura Enrech o Juan Benavent acompañarán a David Bustamante en 'El Zorro. El musical'

Archivo - David Bustamante en un vídeo promocional de 'El Zorro, el Musical'. - 'EL ZORRO, EL MUSICAL' - Archivo

MADRID, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Robert González, Laura Enrech o Juan Benavent acompañarán a David Bustamante en el reparto de 'El Zorro. El musical', la adaptación española del espectáculo internacional que se estrenará el próximo 25 de noviembre en el Teatro La Latina de Madrid.

La productora Sunset Entertainment ha cerrado el proceso de selección del elenco tras un casting al que se presentaron cerca de un millar de aspirantes. Después de una primera criba, unos 200 intérpretes fueron convocados a las audiciones presenciales, dirigidas por Sara Pérez y el director de casting John Varo, de las que ha salido un reparto integrado por una veintena de artistas con experiencia en algunos de los principales musicales nacionales e internacionales.

Bustamante dará vida a Don Diego de la Vega y a su alter ego, El Zorro, mientras que Laura Enrech interpretará a Luisa Pullido bencarnará a Ramón, principal antagonista de la historia. Entre los personajes principales también figuran Sheila Paz como Inés y Juanki Fernández como el Sargento García.

El reparto se completa con Gerard Mínguez, que será cover de Diego de la Vega y Ramón; Marina Espíldora, cover de Luisa Pullido e Inés; así como Ángel Navarro, Candela Heredia, David Martínez, Laia Salvador, Paula del Río, Rosa Qianshu y Samadhi Benítez. Además, Juan Benavent interpretará a Alejandro de la Vega y formará parte del elenco, mientras que Daniel Mena y Julia Pereira ejercerán como swings. Los especialistas Álex Arce y Manuel García asumirán también distintos papeles de cobertura.

Según ha destacado la productora, el elenco reúne a intérpretes que han participado en producciones como 'El Fantasma de la Ópera', 'Company', 'Billy Elliot', 'Cabaret', 'Chicago', 'Ghost', 'Dirty Dancing', 'Los Miserables', 'Anastasia', 'Mamma Mia!', 'Charlie y la fábrica de chocolate', 'Malinche', 'Grease', 'Aladdín' o 'El tiempo entre costuras'.

Dirigido por Sara Pérez y producido por Sunset Entertainment, 'El Zorro. El musical' está inspirado en el personaje creado por Johnston McCulley y en la novela 'El Zorro. Comienza la leyenda', de Isabel Allende. La producción combina la historia del legendario justiciero con música de Gipsy Kings y John Cameron, además de lucha escénica, coreografías y una puesta en escena inspirada en el cine de aventuras.

La producción permanecerá en cartel en el Teatro La Latina hasta la primavera de 2027 y supone la adaptación española del musical estrenado originalmente en Londres. El espectáculo contará con un elenco de alrededor de 25 intérpretes entre protagonistas, ensemble y cuerpo de baile.