Rock in Rio Lisboa confirma a Ne-Yo y anuncia un espéctaculo promusicial por el 20º aniversario del festival - ROCK IN RIO LISBOA

MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El festival Rock in Rio Lisboa ha confirmado en su cartel al cantante estadounidense Ne-Yo y ha anunciado un espectáculo piromusical de 'videomapping' que celebrará la historia del festival por su 20º aniversario, que tendrá lugar en la ciudad portuguesa los días 15, 16, 22 y 23 de junio, según ha confirmado en un comunicado.

Concretamente, el cantante de R&B Ne-Yo, tres veces ganador del Premio Grammy, actuará por primera vez en Rock in Rio Lisboa la última jornada de conciertos e interpretará tanto sus éxitos de la década de los años 2.000 como su último disco, 'Self Explanatory (2022)'.

Además, el festival ha aprovechado esta nueva confirmación para anunciar el espectáculo piromusical de 'videomapping', que cuenta con la dirección artística de Ocubo y de los diseñadores pirotécnico y de iluminación Vitor Machado y Terry Cook, respectivamente, y con el que el festival celebrará su efeméride.

Con esta actuación, que durará en torno a cinco minutos, se contará la historia del pasado y el futuro del festival con una mezcla de luces y una banda sonora compuesta por un conjunto de canciones de diferentes estilos de los artistas más destacados del festival para "agradecer y celebrar", según ha afirmado la Vicepresidenta Ejecutiva de Rock in Rio, Roberta Medina.

"El espectáculo de 'videomapping' será un momento impresionante, para agitar todos los sentidos del público y agradecer y celebrar a lo grande la victoria y la alegría de cumplir 20 años en un país que hoy también acoge a Rock in Rio como propio", ha añadido Medina.

Las entradas se pueden comprar en España en 'Rock in Rio Lisboa Official Website', Dice, Ticketmaster Spain, See Tickets y MasQueTicket.