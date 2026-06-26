Rock in Rio Lisboa encara su último fin de semana con Lola Índigo, 21 Savage y Central Cee como principales reclamos

El festival Rock in Rio Lisboa en su primer fin de semana de la edición de 2026 - ROCK IN RIO LISBOA

MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El festival Rock in Rio Lisboa encara su segundo y último fin de semana con las actuaciones de Lola Índigo, 21 Savage y Central Cee como principales reclamos.

La cita, que celebra su 11ª edición, comenzó la semana pasada con cartel de 'todo vendido' los días 20 y 21 de junio para las actuaciones de Katy Perry, Charlie Puth, Pedro Sampaio, Calema, Linkin Park, Kaiser Chiefs, Cypress Hill, The Pretty Reckless o Grandson. Así, reunió a 200.000 personas en la Ciudad del Rock y visitantes de más de 125 países.

El cierre del festival será este sábado 27 y domingo 28 de junio. El primer día, para el que aún quedan algunas entradas, será el turno e Stewart y su gira de despedida, Cyndi Lauper, Shaggy o 4 Non Blondes, grupos que entrelazan varias generaciones.

Después, el festival terminará con el toque urbano de Lola Índigo, que es la única artista española de este año --recoge el testigo de Aitana hace dos años--; 21 Savage, que ofrecerá en Lisboa su único concierto en Europa este año; Central Cee --es su única fecha en festivales fuera del Reino Unido--; Rema o Matuê.

De nuevo, los conciertos se sucederán en el recinto del Parque Tejo de Lisboa y la música se distribuirá en 4 escenarios diferentes: escenario Mundo, escenario Music Valley, escenario Super Bock y escenario BacanaPlay Digital.

Además, el recinto se transformará en un gran parque temático con atracciones como El Vuelo, un espectáculo aéreo en el que cinco aviones Yak-52 realizarán acrobacias y maniobras sincronizadas sobre el cielo de la Ciudad del Rock, acompañados de una banda sonora y más de efectos pirotécnicos diurnos.

También regresa la Tirolina de Nissan frente al escenario Mundo; la Noria, que este año se transforma en el TikTok Open Stage presentado por Coca-Cola con directos de creadores; y la Ruta 85 inspirada en la primera edición del festival de 1985, que incluirá la Cupido House para bodas temáticas y el espacio CineStage de la Escuela de Rock.

Además, con motivo de la celebración del mundial de fútbol, Rock in Rio Lisboa rinde homenaje al deporte con el estreno del Arena de Música y Fútbol, un espacio que pretende ser punto de encuentro para aficionados y en el que se retransmitirán en directo partidos.

De hecho, según han informado fuentes del festival, la jornada del sábado 27 de junio terminará sobre las 03.00 horas por el partido que disputará la selección de Portugal --país anfitrión de Rock in Río-- contra Colombia a las 01.30 horas.