Roger Waters estrena en cines su película 'Us + Them'

Actualizado 27/09/2019 7:46:55 CET

ROGER WATERS - ROGER WATERS - Archivo

MADRID, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 2 de octubre se estrena en cines 'Roger Waters US + Them'. Más de 2500 cines de 60 países proyectarán el concierto del cofundador de Pink Floyd, grabado en Amsterdam durante su gira 'Us + Them'. En España, el contenido llegará a más de 100 salas de cine de la mano de la distribuidora Versión Digital.

Le película, dirigida por Sean Evans, inspira a los espectadores con la fuerza de su música y de su mensaje sobre los derechos humanos, la libertad y el amor. Roger Waters interpreta en 'Us +Them' tanto temas de álbumes míticos de Pink Floyd ('The Dark Side of the Moon', 'The Wall', 'Animals', 'Wish You Were Here'), como temas de su último trabajo 'Is this the Life We Really Want?'.

Queda así reflejada para la posteridad en pantalla gigante una gira con la que Waters ha realizado 156 conciertos en Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Europa, Rusia, América Latina y México entre 2017 y 2018. Toda la información del estreno está en www.rogerwatersusandthem.com.

"Estoy esperando con ganas el lanzamiento de la película en octubre. US+THEM no es una propuesta convencional de rock & roll. Algunos en la audiencia gritarán yee haaa!!, lo que está bien, pero muchos llorarán. Eso espero. Es una llamada a la acción", plantea el músico inglés.

Y aún añade: "El Homo Sapiens se encuentra en una encrucijada, podemos unir nuestro amor, desarrollar nuestra capacidad de empatizar con los demás y actuar colectivamente por el bien del planeta, o podemos permanecer cómodamente, adormecidos, y continuar ciegamente hacia nuestra propia extinción como especie. US + THEM es una apuesta por el amor y la vida.