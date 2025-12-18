Los Rolling Stones cancelan la gira europea por estadios en 2026 por la salud del guitarrista Keith Richards

Archivo - El guitarrista de los Rolling Stones, Keith Richards, a su llegada a la T4 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, a 26 de mayo de 2022, en Madrid (España). The Rolling Stones comienzan su gira por Europa en el estadio Wanda Metropolitano d - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

Los Rolling Stones han cancelado los planes de gira por estadios de Reino Unido y Europa en 2026 porque el guitarrista Keith Richards no ha podido "comprometerse" con el tour musical debido a su condición física, según informan 'Variety' y 'The Sun'.

Ambos medios señalan que Richards, que este jueves ha cumplido 82 años, les ha comentado a sus compañeros de banda que no puede comprometerse con la gira. "Los Rolling Stones tenían a todos los grandes promotores lanzándoles un montón de ideas y fechas para el próximo verano, pero cuando se sentaron a hablar, Keith dijo que no creía que pudiese comprometerse y que no estaba entusiasmado con una gran gira por estadios durante más de cuatro meses", afirman.

En los últimos años, Keith Richards ha hecho frente a la artritis que padece, una enfermedad que él mismo calificó de benigna, pero que le ha obligado a cambiar su estilo de tocar. Tal y como señala 'Variety', Los Rolling Stones han realizado giras casi todos los años desde principios de la década del 2000, con itinerarios cada vez más reducidos a medida que los tres miembros principales --Mick Jagger, de 82 años, Ron Wood, de 78, y Richards-- envejecían.

El baterista original, Charlie Watts, falleció en 2021 y fue reemplazado por Steve Jordan, colaborador de Richards desde hace mucho tiempo. La gira más reciente de la banda fue 'Hackney Diamonds', llamada así por su último álbum, que incluyó 20 fechas en Norteamérica a lo largo de tres meses.

El último concierto del grupo en España fue el 2 de junio de 2022, en el actual Riyadh Air Metropolitano de Madrid, conocido en ese momento com Wanda Metropolitano.