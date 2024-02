Rosa López y otros exparticipantes de Eurovisión iniciarán una gira mundial en Madrid en octubre

MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La cantante Rosa López, junto a otros siete exparticipantes de Eurovisión, iniciará el próximo 25 de octubre en el Palacio de Vistalegre de Madrid una gira mundial que les llevará a cerca de una decena de ciudades entre 2024 y 2025.

Eurodrama Entertainment es el organizador de este evento con fechas y destinos aún por confirmar. En concreto, las fechas fijadas ya son 25 de octubre (Madrid - Palacio Vistalegre); 27 de octubre (Estocolmo - BERNS); 3 de noviembre, (París - Casino de Paris); 7 de noviembre (Londres - Here at Outernet); 10 de noviembre (Varsovia - Progresja); 13 de noviembre (Brisbane - The Tivoli); 15 de noviembre (Melbourne - Palais Theatre); 17 de noviembre (Sydney - ENMORE) y 12 de enero (Amsterdam - AFAS Live).

Además, estarán presentes en el concierto otras leyendas de Eurovisión como la ganadora Emmelie de Forest, Linda Martin, Destiny, Nicki French o Senhit desde octubre de 2024 hasta enero de 2025. Este período de tiempo ha sido elegido para no interferir con las preselecciones y pre-eventos nacionales.

"La idea se presentó por primera vez en 2019. Después de una pandemia mundial más dos años de negociación, Eurodrama Entertainment, SL pudo asegurar la exclusividad y los derechos de nombre de la UER para organizar la primera gira mundial del Festival de la Canción de Eurovisión", ha remarcado Senhit, quien representó a San Marino y también será una de las presentadoras del tour.

Según los organizadores, en casi tres horas el público revivirá algunos de los mejores momentos de las 68 ediciones del festival. Además de la zona de conciertos, donde se llevará a cabo el espectáculo, se exhibirá una zona en el escenario con accesorios, vestuarios legendarios y una réplica del icónico micrófono de cristal.

Todos los beneficios se destinarán a los clubes OGAE para ayudarles a seguir organizando y financiando eventos locales de Eurovisión. Los precios de las entradas van desde 25 hasta 105 euros e incluyen acceso a la zona de fans y conciertos, además de un área de merchandising.

La venta oficial a nivel mundial comienza el 6 de marzo a las 11.30 horas en 'https://eurovisionontour.tv'. Sin embargo, en cooperación con los clubes OGAE, habrá una preventa exclusiva para todos los miembros de OGAE a partir del 28 de febrero.