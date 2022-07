Rosalía es la artista favorita de la Generación Z, según un estudio de Spotify

MADRID, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

Rosalía es la artista favorita entre la población de la Generación Z, según se ha desprendido de un análisis llevado a cabo por Ron Barceló, junto a Spotify. Ambas entidades se han unido para conocer los gustos musicales de los más jóvenes y, así, se han podido extraer datos sobre las canciones, artistas y géneros favoritos.

La artista catalana, que este miércoles se sube a los escenarios en Almería, en una gira con más de 45 citas alrededor del mundo para presentar su último álbum 'Motomami', ha logrado situar algunas de sus canciones, como 'Saoko' o 'Candy', entre las más escuchadas, según las más de 39.000 listas de reproducción analizadas.

Seguida de Rosalía, según los encuestados, se sitúan Danny Ocean y Aitana, como cantantes favoritos. En cuanto a géneros musicales, los jóvenes españoles han señalado el trap latino, como principal género musical, que arrasa entre los usuarios, seguido a bastante distancia del pop español y el género latino. Completan el top 5 el pop y las canciones urbanas.

La canción que más ha sonado es 'Fuera del Mercado' de Danny Ocean, seguido de 'Candy' de Rosalía, quien logra colar hasta cuatro canciones de su disco 'Motomami' entre las más escuchadas. En tercera posición aparece 'En el coche' de Aitana, seguida de 'Plan A' de Paulo Londra y el 'Pantysito' de Alejo.

La lista de las canciones más escuchadas la cierran 'As it was' de Harry Styles, tres temas más del álbum 'Motomami' de Rosalía (Saoko, Bizcochito y la Combi Versace) y el 'Rumbatón' de Daddy Yankee.