Rosalía estrena Con altura, un personalísimo homenaje al reggaeton más clásico con ayuda de J Balvin y El Guincho

Actualizado 28/03/2019 20:04:44 CET

431169.1.500.286.20190328182714

MADRID, 28 Mar. (EDIZIONES) -

Un día antes de comenzar su tour mundial, que arrancará en Buenos Aires en el festival Lollapalooza, Rosalía se adentra aún más en la música urbana con su nuevo single, Con Altura, junto a J Balvin y su productor y colaborador habitual, El Guincho.

Rosalía expresa a través de este tema su pasión personal por el reggaeton clásico, a la vez que comparte en la letra referencias que enriquecen su propio estilo cargado de fusión, destacando el flamenco ('Camarón'), la salsa ('Hector'), el feminismo y el ritmo cubano ('Guantanamera') junto al sonido 'dembow' del reggaeton. El video ha sido dirigido por Director X.

"Con Altura es un homenaje al reggaeton más clásico y original: el reggaeton playero. Cuando era más joven me encantaba escuchar reggaeton y hubiera sido totalmente natural haber hecho una canción como ésta antes, pero no me gusta forzar las cosas. Como músico me he dejado guiar por mi intuición en todo momento", explica Rosalía en el comunicado remitido a Europa Press.

Y aún añade: "No fue hasta hace unos meses en un estudio en Miami cuando comencé a escribir siguiendo esta dirección. Les propuse a mis colaboradores que trabajáramos con un sample de música dominicana que encontré, luego Frank Dukes añadió su propio sample y El Guincho, el beat... y así surgió esta grabación, un ritmo pop barcelonés-estadounidense-latino".

Una vez establecido el ritmo, ella escribió el gancho en "menos de cinco minutos". "Estoy muy orgullosa de esta canción y tengo mucha fe en ella, porque hay inspiración en un género como el reggaeton, pero a nivel subjetivo y personal, desde un lugar de poder y fuerza. No dudé en enseñarle la canción a mi amigo José (J Balvin); le encantó y me envió esta estrofa original y llena de fuerza. Creo que todas las piezas de este rompecabezas se juntaron y están ahí con un objetivo".

Rosalía comienza este viernes 29 de marzo su tour mundial en latinoamérica. El punto de partida será el festival Lollapalooza en Buenos Aires y hará parada en la edición del festival en Santiago (Chile), y en el prestigioso festival Ceremonia (Toluca, México).

En Estados Unidos, además de sus actuaciones de Coachella el 12 y 19 de abril, Rosalía anunció recientemente que ofrecerá su sorprendente directo en ciudades selectas de Norteamérica esta primavera, con un número de fechas limitadas. Las fechas especiales (muchas de las cuales se agotaron en una hora) comienzan el 17 de abril en Los Ángeles en The Mayan y llegarán a San Francisco, Toronto y la ciudad de Nueva York .

Además, las fechas de Rosalía en la ciudad de Nueva York forman parte del Festival de Música de Red Bull y serán dos de los primeros espectáculos que se lleven a cabo en el Webster Hall tras abrir sus puertas nuevamente.

Tras su periplo americano, Rosalía volverá a España, dónde hará parada en Primavera Sound (Barcelona), Córdoba, Santiago de Compostela. Además Rosalía llevará su gira al legendario Glastonbury así como a los festivales europeos más importantes.

EL MAL QUERER TOUR DE ROSALÍA

29/03 Buenos Aires, Argentina, Lollapalooza Argentina

31/03 Santiago, Chile Lollapalooza Chile

06/04 Toluca, México Ceremonia mexico

17/04 Los Angeles, CA The Mayan (SOLD-OUT)

22/04 San Francisco, CA , The Regency Ballroom (SOLD-OUT)

29/04 New York, NY, Webster Hall (Parte del Festival Red Bull Music -SOLD-OUT)

30/04 Nueva York, NY, Webster Hall (Parte del Festival Red Bull Music -SOLD-OUT)

02/05 Toronto, ON Rebel

01/06 Barcelona, España, Primavera Sound

02/06 París, Francia, We Love Green

08/06 Porto, Portugal, NOS Primavera Sound

13-15/06 Sgo. de Compostela, España - O Son do Camiño

15/06 Córdoba, España, Noche Blanca

26-30/06 Reino Unido, Glastonbury

30/06 Werchter, Bélgica, Rock Werchter

03/07 Roskilde, Dinamarca, Roskilde Festival

05/07 Gdynia, Polonia, Festival Open'er

05-07/07 Ewjik, Países Bajos, Down The Rabbit Hole

11-13/07 Bilbao, España, Bilbao BBK LIVE

13/07 Lleida, España, Doctor Music Festival

15/07 Londres, Reino Unido, Somerset House

17-20/07 Ostrava, Rep. Checa, Colours of Ostrava

18/07 Berna, Suiza, Gurtenfestival

02/08 Montreal, Canadá, Osheaga Musica & Arts Festival

01-04/08 Chicago, Lollapalooza Chicago