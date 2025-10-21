Rosalía explorará "mística femenina" y "espiritualidad" en 'Lux', con colaboraciones desde Björk a Estrella Morente

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Rosalía, que anoche desvelaba el nombre y portada de su cuarto álbum, 'Lux', ha confirmado algunas de las colaboraciones que conforman el nuevo trabajo que verá la luz el próximo 7 de noviembre.

Así, se ha grabado junto a la Orquesta Sinfónica de Londres e incluye voces de artistas como Björk, Carminho, Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz y los coros de la Escolanía de Montserrat y de L'Orfeó Català.

En este trabajo, la artista explorará temas como "la mística femenina, la transformación y la espiritualidad trazando el arco entre la ilusión y la pérdida, la fe y la individualidad", según indica en su página web.

Tres años después de la publicación de 'Motomami' y con una campaña de 'marketing' muy silenciosa, Rosalía irrumpía anoche lunes 10 de octubre en la madrileña plaza de Callao en coche para desvelar la portada y fecha del trabajo. Cientos de fans la esperaban allí cuando ella misma llegó conduciendo mientras escuchaba Mozart, The Strokes o Guitarricadelafuente.

Así lo había dicho en un vídeo en directo en sus redes sociales, después que aparecieran en redes varias imágenes de un anuncio en Times Square de Nueva York.

En la imagen de la portada de 'Lux', Rosalía aparece con una especie de cofia que recuerda a la de las monjas, envuelta en una apretada tela blanca, parecida a una camisa de fuerza. Ella, abrazándose a sí misma, reposa sobre un fondo azul con los labios pintados de dorado, y encima, la palabra 'Lux'.

La artista también ha revelado los nombres de las canciones que conforman este trabajo, que ha realizado por primera vez sin miedo al fracaso, tal y como reconocía hace algunas semanas en una entrevista para el programa 'Radio Noia', de Primavera Sound.

Así, el disco está dividido en cuatro movimientos. El primero lo componen 'Sexo, Violencia y Llantas', 'Reliquia', 'Divinize', 'Porcelana' y 'Mio Cristo'. La segunda parte la completan 'Berghain', 'La Perla', 'Mundo Nuevo' y 'De Madrugá', una canción que ya adelantó durante los conciertos de su gira por 'El mal querer', su segundo disco.

Precisamente, aunque la artista ha hecho poca promoción de 'Lux, la semana pasada dejaba escuchar a los fans un adelanto de 'Berghain', canción que recibe el nombre de una famosa discoteca de música tecno de Berlín. Pero el adelanto no lo hacía de una forma común: publicó la partitura con la melodía y fueron sus seguidores en redes sociales los que la interpretaron, dejando ver un poco del sonido de este nuevo trabajo.

El tercer movimiento del álbum se compone de 'Dios Es Un Stalker', 'La Yugular', 'Sauvignon Blanc', 'Focu 'ranni' y 'Jeanne'. Estas dos últimas solo estarán en formato físico, en los CD y vinilos que ya se pueden pre-comprar en su página web. La cuarta y última parte la cierran 'Novia Robot', también exclusiva en formato físico, 'La Rumba Del Perdón', 'Memória' y 'Magnolias'.