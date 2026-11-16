Rosalía logra nueve nominaciones a los Grammy 2027, entre ellas Álbum del Año por 'LUX'

Rosalía en los Latin Grammy. - Humberto Servin/Clasos.Com.Mx/Cl / DPA

MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cantante Rosalía ha obtenido nueve nominaciones a los Premios Grammy 2027 por su cuarto álbum, 'LUX', entre ellas la de Álbum del Año, según se ha conocido este lunes con la publicación de los candidatos a la 69ª edición de los galardones. Su candidatura llega cuatro días después de su paso por los Latin Grammy, donde logró seis premios de siete nominaciones.

En la categoría de Álbum del Año, la artista competirá con trabajos como 'The Life of a Showgirl', de Taylor Swift; 'you seem pretty sad for a girl so in love', de Olivia Rodrigo, y 'THIS MUSIC MAY CONTAIN HOPE', de Raye.

'LUX' opta también a Mejor Álbum de Música Alternativa, categoría en la que se enfrenta, entre otros, a 'Lost Weekend', de Phoebe Bridgers, y 'Music, Fashion, Film', de Charli XCX. La artista está también nominada a Mejor Interpretación Alternativa por 'Reliquia'.

'Berghain', primer sencillo del disco y colaboración con Björk y Yves Tumor, aspira a dos galardones: Grabación del Año y Canción del Año. La primera categoría reconoce la interpretación, la producción y el trabajo técnico de una grabación, mientras que la segunda premia su composición. Además, Noah Goldstein podría conseguir el Grammy a Productor del año (no clásico) con 'LUX'.

Con estas nominaciones, la artista catalana compite en tres de las cuatro categorías generales de los Grammy. La excepción es Mejor Artista Revelación, a la que ya fue nominada en el año 2020.