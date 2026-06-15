El sacerdote Jaime Salmoreno, autor de 'Alza tu mirada', lanza primer single sin pretensión de "evangelizar" con música

El sacerdote Jaime Salmoreno. - 33PRODUCCIONES

MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El sacerdote de la Diócesis de Alcalá de Henares y cantante Jaime Salmoreno, que fue además uno de los compositores del himno de la visita del Papa León XIV a España, 'Alza la mirada', ha presentado su proyecto musical, compuesto por un single disponible en español y en inglés, 'Todo tuyo'.

"Me preguntan si pretendo evangelizar con la música y no tengo ninguna pretensión. Expreso y canto lo que vivo y lo que Dios quiera hacer con eso ya es cosa suya", ha explicado el sacerdote durante la presentación este lunes, al tiempo que ha subrayado que sus letras, aunque nacen de una experiencia de fe explícita, están abiertas a cualquier oyente. "Este amor, que es el amor a Dios y al Santísimo Sacramento, también es algo que puede vivir cualquier persona con la persona que está en su casa, que le está esperando, con su amigo íntimo, con su padre, con su hijo".

Su primer single fue presentado por primera vez en la Vigilia de Oración de los jóvenes de León XIV celebrada en la Plaza de Lima de Marid del pasado 6 de junio, lo que lo ha convertido, según su discográfica, Treintay3 Producciones, en "un primer single muy especial". Según ha relatado el propio sacerdote, este primer sencillo nació de una homilía suya sobre el amor incondicional.

"Se habla de ese amor que permanece fiel, callado, discreto, y que muchas veces no le haces ni caso, aun sabiendo que es tu gran amor", ha explicado Salmoreno, quien ha añadido que fue uno de sus feligreses quien le animó a darle forma musical al recordarle las palabras que había pronunciado desde el púlpito.

Salmoreno ha detallado que la decisión de profesionalizar su música no fue sencilla ni inmediata y que requirió un proceso de discernimiento que se prolongó durante casi un año entero. "Yo no decido las cosas. Yo discierno, consulto y sigo". Fue precisamente ese proceso el que dio finalmente luz verde al proyecto, con el respaldo institucional de la diócesis.

El sacerdote ha recordado que cuando el equipo productor le hizo la propuesta por primera vez, su respuesta fue de rechazo. "Lo primero que dije fue que esto no va a poder ser porque yo me dedico a otra cosa más importante", ha contado. Sin embargo, la forma en que llegó la propuesta, "sin ningún tipo de autopromoción" por su parte, fue lo que le llevó a tomársela en serio, según ha explicado.

CADA CANCIÓN TENDRÁ VERSIÓN EN ESPAÑOL Y EN INGLÉS

El proyecto se desarrolla en colaboración con el productor Pablo Cebrián y contempla lanzamientos en español e inglés de forma simultánea, una seña de identidad que el propio sacerdote ha descrito como "la marca de la casa". "Hay canciones que resuenan mejor en un idioma que en otro. Entonces, el single de lanzamiento se elige en el idioma en el que mejor resuena", ha explicado.

La colaboración con Cebrián ha sido, según ha explicado el sacerdote, un proceso de "aprendizaje mutuo" que ha ido mucho más allá de lo musical. "Hemos aprendido también a componer, ya no desde nosotros, sino desde otro que también nos impulsa y nos guía. Yo soy una cabeza loca, a mí me vienen 20.000 ideas, y Pablo tiene mucho criterio. Me decía: por aquí sí, por aquí no", ha añadido.

La trayectoria musical de Salmoreno arranca, según ha contado, cuando su madre le regaló una guitarra a los 15 años. "Lo que me brotaba del corazón, de mi vida o de la de mis amigos, pues iba saliendo como un lenguaje propio en el que uno se expresa", ha relatado.

Posteriormente cantó en grupos parroquiales, se llevó la guitarra a Nueva York, donde estuvo trabajando como arquitecto, y, ya de vuelta en España y en el seminario, comenzó a grabar sus primeras canciones con la ayuda económica de un amigo.

"En la medida en la que conseguía objetivos, mi sed ha sido mayor. Nunca eran suficientes los objetivos que yo tenía", ha reconocido, y ha explicado que fue precisamente en Nueva York, durante una misa de ceniza en una iglesia del Upper West Side a la que acudió casi por casualidad, donde Salmoreno ha descrito haber vivido el momento que "cambió el rumbo" de su vida.

Poco después dejó el estudio de arquitectura en el que trabajaba y regresó a España para entrar en el seminario. Salmoreno fue ordenado sacerdote en 2014 y actualmente ejerce su ministerio en la parroquia de Santiago Apóstol en Torrejón de Ardoz, Madrid.

En este sentido, ha subrayado que la música nunca ha dejado de ser para él una forma de expresión secundaria respecto a su vocación sacerdotal. "La música está muy bien, pero me dedico a otra cosa más importante", ha explicado, al tiempo que ha insistido en que el proyecto musical ha sido posible porque en ningún momento le ha exigido abandonar su estilo de vida.

El sacerdote ha cerrado el acto cantando en exclusiva su segundo sencillo, 'Tú eres la luz', que saldrá primero en español, y ha avanzado que el proyecto contempla más lanzamientos próximamente. "Queda mucho por venir y lo escuchareis si Dios quiere", ha concluido.