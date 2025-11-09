Sánchez felicita a Rosalía por el lanzamiento de 'Lux': "Has colocado a España en la cima de la música mundial"

MADRID 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha felicitado a Rosalía por el "deslumbrante lanzamiento" de su nuevo álbum, 'Lux'. "Has colocado a España en la cima de la música mundial", ha dicho a la cantante catalana.

"¡Enhorabuena, Rosalía, por ese deslumbrante lanzamiento de 'Lux'!", ha expresado Sánchez en una publicación en la red social 'X'. Según el jefe del Ejecutivo, la artista ha logrado "el debut más exitoso de una artista hispanohablante femenina en 'Spotify', llegando a ser ayer la tercera artista más escuchada de toda la plataforma".

La publicación de Sánchez se produce después de que Rosalía lanzara el pasado viernes su nuevo álbum de estudio, 'Lux', un trabajo que llega después de tres años para explorar sus inquietudes y relación con la espiritualidad y Dios, además de proponer una nueva mujer que no pierde su "libertad" ni por un amor ni por deseos terrenales, aunque se presenta humana.

Acompañada en todo momento de música de orquesta --detrás está la Orquesta Sinfónica de Londres--, coros y con muy pocos momentos de sintetizador electrónico, Rosalía se aleja de 'Motomami' y canta en español, en catalán, en inglés, en latín, en japonés, en italiano, en alemán, en ucraniano, en árabe, en siciliano, en francés, en mandarín, en hebreo y en portugués, y colabora con artistas como Björk o Estrella Morente.