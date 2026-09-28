Sebastián Cruz y su proyecto 'Zarabanda' aterrizan en Bogotá (Colombia) con 'FlamencoEñe' de la Fundación SGAE - FUNDACIÓN SGAE

MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El cantaor Sebastián Cruz aterrizará en Bogotá (Colombia) los días 16 y 17 de octubre para presentar su proyecto 'Zarabanda', dentro de la muestra FlamencoEñe de la Fundación SGAE.

Así lo ha dado a conocer este lunes la entidad, que se ha detallado que ambas actuaciones tendrán lugar en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo a las 20.00 horas (hora local) y que las entradas ya están a la venta en www.tuboleta.com.

Respecto a Sebastián Cruz, ha apuntado que está considerado uno de los cantaores de vanguardia más destacados del panorama flamenco actual y que ha pasado a lo largo de su carrera por los escenarios de Nueva York, Toronto, Miami, Tokio o Pekín.

En cuanto a 'Zarabanda', ha indicado que en este álbum Sebastián Cruz se inspira en la música barroca para crear nuevos estilos de cantes flamencos, y que la Academia de la Música de España seleccionó como uno de los mejores discos del año 2024.

En Zarabanda, el vocalista tomará el escenario acompañado por destacados músicos experimentales: Raúl Cantizano (guitarra, zanfoña y guitarra eléctrica), Marco Serrato (contrabajo), Borja Díaz (batería) y Gustavo Domínguez (clarinete bajo, gaita gastoreña y flauta rociera).

"Un sonido en el que contrastan las diferentes texturas de estos instrumentos con el cante y las palmas tradicionales del flamenco", ha concluido.