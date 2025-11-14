Sergio Dalma vuelve 15 años después a 'Via Dalma': "No me hubiera imaginado que tendría aquella repercusión"

MADRID, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El artista Sergio Dalma regresa 15 años después a 'Via Dalma', el trabajo que le impulsó y con el que vendió más de 300.000 copias en España con canciones como 'Tú', 'El jardín prohibido' o 'Bella sin alma'. Ahora lanza 'Ritorno a Via Dalma' y ha recordado que en 2010 no contó con "el beneplácito" de la compañía --el sello discográfico Universal Music estaba detrás- ni de los medios de comunicación.

"Si lo ves reflejado en las ventas, sí (fue un hito). No me hubiera imaginado que tendría aquella repercusión. Además, era un proyecto con el que, a priori, no contábamos con el beneplácito de la compañía o de los medios. Te sentías como: 'estamos locos o qué, a lo mejor se nos ha ido la olla'. Pero seguimos adelante con lo que teníamos proyectado y al final la gente y el tiempo nos dio la razón", ha explicado Dalma en una entrevista con Europa Press.

En aquel disco interpretó en español algunas de las grandes canciones italianas, algo que repite en este 23ª disco en el que homenajea Biagio Antonacci, Laura Pausini, Nek, Zucchero, Mina o Franco Battiato.

"Antes era un poco más artesanal porque ibas con el disco bajo el brazo en un coche y recorrías toda España dando a conocer tu nuevo trabajo. Ahora tenemos una herramienta de trabajo muy importante que es las redes sociales y eso te hace que al momento conozcan tu proyecto. Antes la gente a lo mejor escuchaba un disco entero, ahora se venden más canciones. Pero antes la gente no pagaba por ir a un show y ahora se han acostumbrado a pagar para ir a los conciertos, se está consumiendo mucha música", ha apuntado.

En ese sentido, Dalma ha destacado el nuevo trabajo de Rosalía, 'Lux', que vio la luz hace una semana, es "valiente y necesario".

"Lo he escuchado entero en uno de estos viajes en el tren y me encanta que además tenga esa mentalidad de hacer una obra completa. Ya lo hizo con discos anteriores y es un disco valiente y es necesario. Ella ha estado tres años preparando este disco y es necesaria esa desconexión entre un trabajo y otro porque te obliga a pensar qué es lo que quieres hacer, cómo quieres enfocar una gira. Mereces ese descanso", ha valorado Dalma.

La conexión entre el cantante de 'Bailar pegados' e Italia continúa después de más de 36 años de carrera musical y en el contexto actual de "crispación" en ambos países, desea que su música "ayude" a que la gente pueda evadirse.

"No sé si mi música ayudará a normalizar la situación, pero en mi caso he intentado siempre mostrarme mucho como yo soy. No sé hasta qué punto puede influir esto (...) Ojalá esto ayudara. Efectivamente está todo muy crispado, siempre digo que la música tiene que ser aquello que te haga evadirte un poco de ese día a día, por eso más que nunca la gente paga un ticket para ir a ver un concierto y olvidarse un poco de ese día a día", ha concluido.