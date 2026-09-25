Shakira y Alejandro Sanz, reencuentro en Macondo Park

La cantante Shakira actúa durante el primer concierto de su residencia en España, en el Estadio Shakira en el recinto Iberdrola Music, a 18 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Shakira ha vuelto a abrir esta noche Macondo Park en el segundo fin de semana de su residencia y lo ha hecho con un invitado especial, Alejandro Sanz. Los dos artistas se han reencontrado en Madrid para sorpresa de público que no pudo contener la ovación al sonar los primeros acordes de "La Tortura".

El cantante madrileño es el segundo artista al que invita Shakira para compartir el escenario de su residencia y cantar a dúo algunos de sus temas tras el paso de Laura Pausini. Pero la presencia de Alejandro Sanz tiene además un significado especial dentro de la trayectoria de la artista colombiana.

Ambos unieron sus voces en 2005 en 'La tortura', una de las colaboraciones más conocidas de la música en español y una canción que forma parte del repertorio de esta gira. Para Shakira Alejandro Sanz es un "hermano", y así lo ha presentado la colombiana cuando el intérprete español apareció en el escenario entre el asombro y la ovación del público.

Antes de que la sorpresa tomara el escenario, Shakira volvió a desplegar el espectáculo con el que ha regresado a Madrid en el que ya es el cuarto día de su residencia. La colombiana ha convertido el recinto de Villaverde, rebautizado como Macondo Park, en el punto de encuentro de una residencia de doce conciertos que se prolongará hasta el 11 de octubre y que forma parte de su gira 'Las Mujeres Ya No Lloran'.

La artista subió al escenario acompañada, entre otros, de la actriz Mina de Hammani, Nicole Betancur y la cantante Ptazeta que siguieron a la de Barranquilla en su reencuentro con el público madrileño entregado desde el primer minuto del espectáculo. Y tras cantar "Estoy aquí", llegaron los saludos. "Que ilusión estar aquí. No me puedo creer esto, parece un sueño. Que alguien me pellizque", ha dicho a los miles de fans rendidos ya a su música . "Madrid está noche somos unos", ha continuado Shakira provocando una fuerte ovación.

El concierto ha mantenido la estructura presentada en la primera noche: más de dos horas de música, alrededor de una treintena de canciones, numerosos cambios de vestuario y una puesta en escena concebida para un recinto con capacidad para decenas de miles de espectadores. Shakira ha recorrido durante la velada diferentes etapas de su carrera, desde sus primeros trabajos hasta las canciones de su álbum 'Las Mujeres Ya No Lloran', alternando pop, rock, ritmos latinos y reguetón.

El repertorio ha comenzado mirando a la Shakira de sus primeros años y ha avanzado hacia la artista que ha liderado las listas internacionales durante las últimas décadas. 'La fuerte', 'Girl Like Me', 'Las de la intuición' y 'Estoy aquí' dan paso a otros temas como 'Inevitable', 'Te felicito', 'Can't Remember to Forget You' y 'Acróstico', antes de que el concierto se adentre en una sucesión de colaboraciones y éxitos más bailables.

Uno de los rasgos que se ha mantenido durante toda la actuación es la combinación de música y espectáculo. Shakira se ha apoyado en sus bailarines, en una escenografía de grandes dimensiones y en sucesivos cambios de imagen para dar forma a un concierto que no se ha limitado a repasar canciones. También ha recuperado algunos de los instrumentos que han acompañado su trayectoria, mientras las pantallas amplían la puesta en escena y acompañan determinadas canciones.

PARTE MÁS ÍNTIMA

La parte más íntima aparece en canciones como 'Inevitable' o 'Acróstico', esta última acompañada de imágenes de sus hijos, antes de que el concierto haya recuperado progresivamente su carácter festivo. 'Copa Vacía', 'La bicicleta', 'Hips Don't Lie', 'Chantaje', 'Loca' y 'Soltera' han llevado el espectáculo hacia un tramo en el que el público ha participado de forma especialmente activa, coreando canciones que forman parte del imaginario musical de varias generaciones.

También ha habido espacio para mirar a la Shakira de los primeros discos con 'Pies descalzos' y 'Antología', y para el vínculo particular de la artista con España a través de 'Te dejo Madrid'. Después llegaron 'Suerte', y uno de los momentos más intensos de la noche con los temas que pusieron la música a los dos Mundiales de fútbol más especiales para España.

Shakira ha interpretado 'Dai, Dai' acompañada por Ghetto Kids, el grupo de niños que bailo con ella en la final de la Copa del Mundo en Nueva York. Y, a continuación el 'Waka Waka' en el que el público le hizo los coros. Y antes de afrontar el tramo final con 'She Wolf' y la 'BZRP Music Sessions, Vol. 53', uno de los temas que mejor representa la etapa más reciente de la colombiana.

La residencia, sin embargo, no se limita a repetir cada noche el mismo espectáculo. La aparición de Laura Pausini en el tercer concierto ya introdujo ese componente de sorpresa.

Una semana después, Alejandro Sanz ha tomado el relevo como invitado especial. Su presencia ha añadido además una conexión directa con uno de los capítulos más reconocibles de la carrera de Shakira y con una relación personal y profesional que ambos han mantenido durante más de dos décadas.

La sorpresa encaja así en una residencia concebida por Shakira como algo que va más allá de sus dos horas sobre el escenario. Alrededor del estadio se ha levantado Macondo Park, un espacio que durante las doce jornadas combina música con propuestas vinculadas a la cultura latina, desde la gastronomía hasta la literatura, la moda y distintas actividades para el público. El concierto funciona como culminación de esa experiencia.

Y si en las primeras noches fueron los grandes éxitos y la recuperación de canciones de distintas épocas los que marcaron el reencuentro de Shakira con el público español, esta segunda tanda de conciertos incorpora ahora un nuevo ingrediente: la posibilidad de que cada noche guarde una sorpresa diferente.

Después de Alejandro Sanz, la residencia madrileña continúa su recorrido con una Shakira que ha encontrado en Madrid el escenario para cerrar su gira y, al mismo tiempo, recuperar ante el público español buena parte de las canciones que han construido su trayectoria.