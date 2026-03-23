Shakira dará seis conciertos en Madrid en un "estadio" ubicado dentro del Iberdrola Music y cada evento durará 12 horas

Shakira cartel Air Europa - Air Europa

MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La artista Shakira dará seis conciertos dentro de su residencia europea en Madrid, tras sumar tres fechas más en el espacio Iberdrola Music, en el distito de Villaverde, los días 18, 19 y 20 de septiembre, y dentro de él en lo que los organizadores han denominado el "Estadio Shakira".

Así, estos tres nuevos conciertos se añaden a los anunciados el viernes pasado -el 25, 26 y 27 del mismo mes-. Según han adelantado este lunes el presidente de Live Nation, Pino Sagliocco, y Agustin Perez Torres, uno de los arquitectos de "Estadio Shakira", éste se ubicará dentro del recinto, diseñado específicamente para la ocasión por BIG-Bjarke Ingels Group.

En cada concierto, la artista será protagonista de una experiencia, 'Es Latina', que durará doce horas: desde el mediodía hasta la media noche del día que termine el espectáculo.

IBERDROLA MUSIC SERÁ 'MACONDO PARK'

Para esta residencia europea de la artista colombiana, el Iberdrola Music se renombra como recinto Macondo Park -en referencia a la novela 'Cien años de soledad' de Gabriel García Márquez-, con 15 hectáreas que servirán de escenario para las actuaciones antes, durante y tras los conciertos. Al margen de estas seis citas, habrá exposiciones, gastronomía, literatura y experiencias culturales comisariadas por Shakira.

Antes de la residencia en Madrid, la artista llevará 'Las mujeres ya no lloran World Tour' a países como Brasil. Será la artista principal del concierto Todo Mundo No Rio en la playa de Copacabana Beach (Rio de Janeiro), el 2 de mayo.