Sidonie lanza el álbum 'Marc, Axel y Jes': "Más que estar pendientes de los números, pensamos en hacer un buen producto"

El grupo catalán Sidonie, que lanza el álbum 'Marc, Axel y Jes' (Sony Music), destaca que prioriza el "hacer un buen producto" a "estar pendiente de los números" en una era en la que mandan las plataformas de música en streaming, ante la que reivindican la importancia de los discos y conciertos en directo.

Estas son las premisas de Sidonie ante el panorama musical actual, en el que el grupo aboga por dejar en un "plano relativo" la "obsesión por las cifras de seguidores o reproducciones para poder mantener la creatividad y personalidad", según señala Axel Pi (batería) en una entrevista junto a Marc Ros (voz y guitarra) y Jesús Senra (bajo), concedida a Europa Press con motivo del lanzamiento de su décimo LP.

Conscientes de que el momento actual tiene a cualquier artista "sostenido" al número de oyentes, reproducciones o seguidores, la banda defiende que esto no puede suponer un "sinvivir" para los creadores", como añade Ros, quien celebra que lanzar discos sean aún "un acontecimiento".

"'El Madrileño', de C. Tangana, fue un disco conceptual, y Rosalía también trabaja el concepto en sus discos. Me gusta la gran fiesta que supone cuando un artista potente saca discos", apunta el vocalista de Sidonie.

Asimismo, subraya que el trabajo de la banda es hacer discos y dar conciertos, lo que les han mantenido en sus más de 25 años de una carrera en la que ahora llega su décimo LP, 'Marc, Axel y Jes', su trabajo más personal, "el disco más Sidonie de Sidonie".

El grupo, que se mantiene "muy exigente e inconformista", se ha inspirado en ver bandas de "guitarras y amplificador" en la sala Sidecar de Barcelona para componer este álbum que verá la luz este viernes, 27 de octubre, e incluye una decena de temas de power pop y estribillos potentes.

"Son canciones de dos minutos y medio, muy rectas, muy directas, muy sencillas, transparentes y claras", precisa Senra sobre el álbum, que muestra en su portada a los tres componentes del grupo en la escalera del edificio donde han ensayado desde 1997.

LA CULTURA, "SANADORA"

Con su sonido "vigoroso y sencillo", el disco invita a cantar y bailar, ensalzando así la música y la cultura como una vía de desconexión. "Un disco te salva la vida", destaca el bajista, quien reivindica la cultura como "vital y sanadora".

"Ojalá el arte y la música no existieran, porque significaría que podríamos vivir de ver el rocío en una hoja de un árbol, pero esto no pasa. Entonces, necesitamos ir a museos, escuchar música o leer libros, si no la vida sería súper triste", reflexiona al respecto Ros.

En este sentido, cuestionados por la libertad de expresión en el ámbito cultural, Pi defiende que "se haga todo lo posible" por reforzarla y evitar así que alguien pueda sentirse obligado a tener "la boca cerrada". "Eso es algo terrible", señala en contra de la censura.

Por otro lado, la banda aplaude la "buena música" que están lanzando grupos jóvenes, con menor trayectoria. "Es lo bueno de estar en esta posición de ser espectadores durante estos 25 años de cómo ha ido evolucionando la música. Y lo más triste es cuando se separan los grupos, la verdad que a mí me afecta", confiesa al respecto el vocalista.

EXPORTAR EL POP ESPAÑOL

No obstante, lamenta que España no haya sabido exportar buenas propuestas musicales. "Siempre se hacen cosas hermosas musicalmente, pero la pena es que no lo podamos exportar. "Es como el 'pan tumaca', que es un manjar que los catalanes no han sabido exportar fuera. Con el pop español pasa un poco esto", advierte, para añadir que "la música no tiene idioma".

Precisamente, una canción en español se sitúa en la primera posición del 'Top 50 Global' de Spotify en la actualidad, el tema 'Si no estás', del gallego Iñigo Quintero, quien sin una gran discográfica o larga trayectoria detrás ha logrado ser el primer artista español en meter una canción en solitario en esta lista. Se trata de una balada pop publicada en septiembre de 2022.

Al respecto, Pi subraya que esto demuestra que "no hay una fórmula que siempre funcione para ser el número uno" y califica de "maravilloso de la música" que "sorprende" con logros como el de Quintero, mientras Senra reflexiona sobre el papel de las nuevas tecnologías ante estos hitos: "Hoy una canción, una sola canción, consigue hacerse la número uno o la más viral, lo que está genial, pero es de los tiempos actuales".

En estos tiempos y en los que vengan, Sidonie seguirá apostando por los discos y en físico, antes que por singles sueltos. De este modo, la banda presentará 'Marc, Axel y Jes', pensado precisamente "para tocar en salas", en una gira que arrancará el próximo 4 de noviembre en Ciudad de México, para continuar en España el 30 de noviembre con una cita en Valencia, tras la que recalarán en Murcia, Gijón, Madrid, Barcelona o Sevilla, entre otras ciudades.

Las salas también serán protagonistas de esta gira en una apuesta del grupo por defender estos espacios. "Esperamos que haya un renacimiento de las salas de conciertos", manifiesta Senra, mientras Ros recuerda que "no hay mejor plan que apoyar el codo en una barra, tomar una cerveza y ver a una banda en una sala" y advierte que el cierre de estas es "un ejemplo de cómo una ciudad se va a la mierda".

"Vemos cosas muy feas en Madrid y Barcelona", critica en este aspecto, mientras Pi anima a programadores, propietarios, público y artistas a "cuidar las salas". "Todos tenemos una responsabilidad importante", sentencia.