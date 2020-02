SIENNA: "Es fácil compartir tu arte con un click, pero los muros para llegar al público son más altos de lo que parecen"

Publicado 06/02/2020 18:14:23 CET

SIENNA inician este viernes en el Moby Dick Club de Madrid la gira de presentación de su nuevo y segundo disco, 'Tiempos de impacto', en el que se aprecia todo el crecimiento experimentado por la banda valenciana en los tres años transcurridos ya desde su debut.

"Crecimiento. Creo que es la palabra que mejor define todo el tiempo transcurrido hasta la actualidad", apunta a Europa Press el líder y cabeza pensante del grupo, Álex Ruiz (Valencia, 1992), quien añade: "Con los años vas aprendiendo y conociendo mejor tus virtudes y limitaciones. Las cosas van cambiando porque tú cambias y ese es el late motiv que intento aplicar".

Esta reflexión se traduce en un paso desde la "crítica" de su primer disco, 'Trágico y fugaz', a la "resignación y el enfado" de este 'Tiempos de impacto'. Por eso, plantea Álex que tenía "muy claro que esa agresividad y fragilidad se tenía que ver reflejada en según qué temas".

Y detalla: "Por eso en este disco puedes encontrar influencias de Editors, The Smiths o Arctic Monkeys. Tal vez, en el primer álbum sí que podía haber más influencia del indie nacional, pero con este álbum quería impulsar mi sonido como marca y crear un discurso musical sólido y con peso".

Cita tres importantes referencias Álex, a las que acto seguido añade otras como James Bay, Jeff Buckley, Skinny Living, Mon Laferte o James Vincent Macmorrow. Y en el terreno español, manifiesta abiertamente su gran admiración por nombres tan dispares como Mucho o Carmen Boza.

SEGUNDO DISCO

Con el camino realizado desde el debut hasta llegar a esta segunda entrega que abre una prometedora etapa para SIENNA como nombre emergente, explica que "lo más difícil es el control de las expectativas", ya que "si lo que esperas no es lo que resulta, la consecuencia siempre es la frustración".

"Es lógico que la presión vaya creciendo en álbumes venideros ya que tu expectativa va aumentando, al igual que la de las personas que conocen y se interesan por tu música", prosigue, rematando: "Al final, la solución a eso es tener la certeza de haber hecho un buen trabajo, o mejor dicho, de haber hecho el trabajo que tú querías hacer".

En la búsqueda de su propia "autenticidad" se encuentra Álex pues, luchando al mismo tiempo por llegar al público. Lo cual no es precisamente una tarea sencilla: "Hoy en día es fácil compartir tu proyecto, talento o arte con el mundo con un solo click pero, sin embargo, los muros para llegar al público son más altos de lo que parecen".

Y destaca entonces: "Dedicarte a la cultura y llevar de forma independiente una empresa (al fin y al cabo lo es) no es tarea fácil ya que tienes ir esquivando obstáculos diariamente. Y muchas veces tienes que controlar que el desgaste físico y mental de todos los entresijos 'empresariales' no afecte a tu música y a tu capacidad de emocionarte y emocionar. No obstante, sí que es verdad que una vez que rompes un poco el muro, todo va más rodado".

"Los tiempos han cambiado pero lógicamente sonar en radio te da la posibilidad de abarcar mucho más público del que abarcarías quizás con tus propios medios", apostilla, explicando que al final todo son "pequeños pasos que hacen que el proyecto vaya cogiendo fuerza y exista una retroalimentación entre los distintos canales de comunicación y promoción de la banda, incluyendo por supuesto las redes sociales".

GIRA POR SALAS

Tras el arranque de este viernes en Madrid, SIENNA presentará su música en Albacete (14 de febrero, Caribou), Valencia (15 de febrero, Loco Club), Barcelona (21 de febrero, Continental), Alicante (28 de febrero, Confetti), Sevilla (6 de marzo, Fun Club), Granada (7 de marzo, Rocknrolla), Murcia (18 de marzo, Musik) y Valladolid (21 de marzo, El Tío Molonio).

Ansioso por empezar a rodar, adelanta Álex que han un directo con los temas de este nuevo trabajo y también con las canciones más importantes del anterior 'Trágico y Fugaz'. "Las personas que vengan a las salas creemos que van a ver un show muy sólido y consistente que les hará ir viajando por distintos estados de ánimo", adelanta.

"Al final, lo que buscamos es esa bidireccionalidad entre artista y público y que se cree la magia que no es más que la conexión auténtica entre ambos. Lo afronto con responsabilidad y exigencia. Son muchas fechas y muy cercanas entre sí, por lo que para afrontar este directo hay que estar en plena forma tanto física como mentalmente", señala.

Por último, tras afirmar que no imagina su vida sin música, lanza su idea del éxito con estos 'Tiempos de impacto' tan ilusionantes: "El éxito sería seguir creciendo y sobre todo que las personas que vengan a vernos a las salas salgan con buenas sensaciones y con ganas de más. En definitiva, seguir haciendo buena música y poder dedicarme exclusivamente a ello".