Soleá Morente, protagonista de los Nuevos Territorios de Fundación SGAE

Archivo - La cantante Soleá Morente posa para Europa Press en Espacio Mistral, a 30 de octubre de 2025, en Madrid (España). Morente acaba de publicar ‘Sirio B’, su sexto álbum creado y producido junto a Guille Milkyway (La Casa Azul) y que contiene un tot - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La cantante y compositora Soleá Morente protagonizará una nueva edición de Nuevos Territorios, el programa de Fundación SGAE en el que autores y autoras consolidados presentan proyectos emergentes vinculados a su universo artístico, dentro de la celebración del 25º aniversario de Madrid en Vivo.

La cita tendrá lugar el próximo 3 de julio en el Café La Palma de Madrid, donde la artista granadina ofrecerá un concierto en el que presentará en exclusiva las canciones de su nuevo proyecto discográfico, aún sin título definitivo, acompañada por Manuel Cabezalí y Nieves Lázaro.

Según ha informado Fundación SGAE, este concierto supondrá el estreno en directo de unas composiciones inéditas que la propia Morente define como un trabajo nacido desde el agradecimiento "al milagro de estar viva" y concebido como una mirada hacia lo esencial.

"He escrito un nuevo disco que podría describir como muestra de agradecimiento al milagro de estar viva: poder contemplar, escuchar, ver, palpar, leer, saborear, amar, cantar, bailar, reír, llorar, pensar y escribir; atravesar los campos, sembrados a veces de trigo fértil y, otras, de flores salvajes, preciosas e inesperadas, nacidas precisamente en aquellos lugares donde jamás habría imaginado detenerme", asegura la cantante.

El nuevo repertorio dibuja un retrato íntimo de la mujer en la que se está convirtiendo la artista y recoge influencias literarias y musicales que abarcan desde Virginia Woolf, Clarice Lispector, Gloria Fuertes o Anaïs Nin hasta figuras como Franco Battiato, Enrique Morente, David Bazán o el dúo noruego Röyksopp.

La actuación contará con una formación encabezada por Nieves Lázaro y Manuel Cabezalí, coproductores del disco junto a Víctor Cabezuelo.

Además, Morente ejercerá como madrina de dos propuestas emergentes a las que ha invitado a compartir cartel: R.U.T. y Popo Gabarre. La protagonista de Nuevos Territorios define a R.U.T.como una creadora con una "voz angelical que todo el mundo ha de escuchar".

Por su parte, Popo Gabarre, percusionista, cantaor y bailaor criado en el entorno de la familia Morente-Carbonell, mostrará sobre el escenario su nuevo proyecto, 'A las malas'. El artista inició su trayectoria profesional junto a Enrique Morente y ha colaborado con nombres como Farruquito, Carmen Linares, Ketama, Jorge Drexler, Sonic Youth o Pat Metheny. Su nueva propuesta fusiona la raíz flamenca con influencias del hip hop español, el funk y la música de Michael Jackson, en un formato que busca la cercanía y la ausencia de artificios.