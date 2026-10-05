Soundhood SON Estrella Galicia regresa a Barcelona el 17 de octubre para conectar música, barrios y escenas culturales

Soundhood SON Estrella Galicia regresa a Barcelona el 17 de octubre - SOUNDHOOD SON ESTRELLA GALICIA

MADRID, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

SON Estrella Galicia celebrará una nueva edición de Soundhood el próximo sábado 17 de octubre en Barcelona, una iniciativa que devuelve la música a los barrios y reivindica el papel de las salas y de los espacios cotidianos como lugares donde se construye comunidad y cultura.

Tras el éxito de la edición del año pasado en la ciudad catalana, la propuesta se desplegará de nuevo por el entorno del Paral·lel con un recorrido de conciertos que comenzará por la tarde y culminará en Paral·lel 62 con los directos de grupos como Fat Dog, Mandy, Indiana o Honeyglaze. Los abonos ya están a la venta a través de la web de SON Estrella Galicia, el proyecto musical cervecero de Estrella Galicia, cerveza de Hijos de Rivera.

La jornada arrancará a las 17:00 horas en Salas Pardo, donde una selección de bandas locales protagonizará varios showcases que pondrán el foco en el talento de la ciudad. Una hora más tarde, la ruta continuará en Discos Redondos con Joia, banda catalana de la escena alternativa que se mueve entre el rock, el emo y el indie desde una filosofía de autogestión y espíritu DIY. Tras más de veinte conciertos en 2025, el grupo está preparando su primer álbum y ha adelantado esta nueva etapa con el single 'Veig com neva'.

La siguiente parada será la Peluquería Wit, que se convertirá en escenario para Carlota Flâneur. La cantautora barcelonesa llega con las canciones de su reciente 'What My Body Wants' (2025), un disco en el que su reconocible sensibilidad pop se abre a nuevas texturas, patrones rítmicos y capas melódicas de la mano del productor Emili Bosch, parte del dúo b1n0, como han indicado sus impulsores.

A las 19:00 horas llegará uno de los momentos sorpresa del día con un Secret Show en Paral·lel Club, reforzando ese espíritu de descubrimiento que atraviesa el concepto de Soundhood. El cierre se concentrará desde las 19:30 horas en Paral·lel 62, donde coincidirán tres de las propuestas más estimulantes de la escena británica actual.

Mandy, Indiana desplegarán su combinación de ruido experimental, electrónica fracturada y pulsión industrial. Tras la gran acogida de su debut, "i've seen a way" (2023), el grupo con base entre Manchester y Berlín abre ahora una nueva etapa con "URGH" (2026), un trabajo que lleva su sonido hacia terrenos todavía más extremos y catárticos.

También pasarán por el escenario Honeyglaze, trío surgido del sur de Londres que dio sus primeros pasos alrededor del sello Speedy Wunderground y que con su segundo álbum, "Real Deal", ha transformado la intimidad y la vulnerabilidad de sus primeras canciones en un sonido más urgente, dinámico y físico, concebido para trasladar al estudio la intensidad de sus directos.

La jornada culminará con Fat Dog, una de las últimas sensaciones londinenses que convierte sus directos en una experiencia desbordante y colectiva. El grupo publica en octubre su nuevo álbum, "Cancel Me (Ím Tired)", y regresa con una formación ampliada a siete integrantes y una renovada ferocidad sobre el escenario, dentro de una gira de otoño que recorrerá Reino Unido y Europa.

Tras ediciones en Granada, Bilbao, Madrid, Londres o A Coruña, Barcelona volverá a acoger un recorrido musical que transforma espacios del día a día en puntos de encuentro alrededor de la cultura y reivindica el valor de lo local sin renunciar a una programación internacional y abierta al descubrimiento.