Spotify anuncia la llegada a España de Partner Program, iniciativa para convertir los pódcast en "negocios sostenibles" - FELIX FERNANDEZ ESCUREDO

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Spotify ha presentado este viernes 25 de septiembre, durante su evento NEXT! celebrado en la terraza de los Cines Callao de Madrid, la llegada a España de su Partner Program. Un modelo que, a partir del próximo 20 de octubre, permitirá a los creadores de pódcast acceder a distintas vías para monetizar sus contenidos.

"El pódcast ya no es solo un formato; forma parte de nuestra cultura y está en el día a día", ha afirmado Laura Gómez, responsable de colaboraciones con creadores y desarrollo de audiencias en Spotify, durante la presentación, a la que asistió Europa Press. Gómez señala que el objetivo del programa es "dar a los creadores más herramientas, más posibilidades y más oportunidades para construir negocios sostenibles a través de sus contenidos".

El evento se enmarca en la segunda edición de los Spotify Podcast Live Sessions, que brindaba a los asistentes la oportunidad de escuchar en directo los programas de algunos creadores destacados de la plataforma entre los días 24 y 25 de septiembre.

El encuentro trasladaba así del streaming al escenario los pódcast 'Cuarto Millenial' de Andrea Compton y Lalachus, 'Grimey TV' con Yibril y Joel, 'Criminopatía' de Clara Tiscar, 'Bombificadas' con Samantha Hudson y María Barrier, 'Tengo un Plan' con Sergio Beguería y Juan Domínguez, 'Terrores Criminales' con Emma Entrena y Silvia Ortiz, y 'Roca Project' con Carlos Roca. Este último estuvo presente, además, durante la presentación del Spotify Partner Program en Callao.

La llegada del programa a España permitirá a los creadores que cumplan los criterios mínimos de consumo acceder a múltiples vías de ingresos para desarrollar su negocio dentro de la plataforma, reduciendo así la dependencia de un único modelo de monetización. Entre ellas se encuentran los ingresos vinculados al consumo de vídeo por parte de suscriptores Premium y la monetización mediante publicidad.

Tras consolidarse en Estados Unidos, parte de Europa y Australia, el Spotify Partner Program se expande así internacionalmente. Además de aterrizar en España el próximo 20 de octubre, llegará a su vez a más de 35 nuevos países, lo que supondrá la mayor expansión hasta la fecha del programa.

SPOTIFY PARTNER PROGRAM, "NUEVAS VÍAS DE INGRESO Y MÁS FLEXIBILIDAD"

El consumo de videopódcast de Spotify en España ha aumentado más de un 80% respecto al año pasado, situando al país como el cuarto del mundo con mayor penetración de este formato. Un modelo que "te conecta mucho más con las personas", según expresa Carlos Roca, creador del pódcast 'Roca Project'.

Los programas en español que publican videopódcast han crecido un 40% interanual, mientras que las horas de vídeo consumidas por usuario han crecido también cerca de un 40% en España. "En Spotify cientos de millones de usuarios escuchan pódcast cada mes y, cada vez más, no solo lo escuchan sino que lo ven", sostiene en este sentido Edu Alonso, responsable de pódcast de Spotify en España, incidiendo en que este formato "está modelando la cultura de una forma que muy pocos nos imaginábamos hace diez años".

La llegada a España del programa "supone una oportunidad para seguir ampliando las posibilidades de monetización para los podcasters", tal y como apunta Alonso. "Abre nuevas vías de ingresos y ofrece a los creadores más flexibilidad para construir un modelo que funcione para ellos, reinvertir en sus contenidos y equipos y pensar en el crecimiento de sus proyectos a largo plazo", explica.

Por otra parte, desde que el servicio de streaming amplió los criterios de elegibilidad para hacer el programa accesible a más creadores a principios de este año, los pagos mensuales totales a los programas inscritos han aumentado más de un tercio. Además, los videopódcasts participantes han registrado un crecimiento medio superior al 45% en horas de consumo desde el lanzamiento del programa.