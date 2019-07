Stevie Wonder anuncia en pleno concierto que recibirá un trasplante de riñón en septiembre

MADRID, 7 Jul. (Reuters/EP) -

Stevie Wonder anunció ante miles de fans, durante un concierto ofrecido en Hyde Park (Londres) el pasado sábado, que se someterá a un trasplante de riñón el próximo mes de septiembre.

El cantante, compositor y músico estadounidense confirmó ante todo el auditorio presente en el festival British Summer Time de Hyde Park que ya tenía un donante, y aprovechó la oportunidad para dar él mismo la noticia y evitar incómodos rumores sobre su estado de salud.

"Voy a someterme a una cirugía, recibiré un trasplante de riñón el próximo mes de septiembre", comentó ante el micrófono entre canción y canción, tal y como muestran las imágenes grabadas por seguidores, y colgadas posteriormente en Twitter.

Let’s keep Stevie Wonder in our prayers ???????????????? he’s gonna have kidney surgery in September pic.twitter.com/fqpPboSJoQ