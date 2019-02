Los 13 músicos con más Premios Grammy

Actualizado 09/02/2019 11:22:00 CET

MADRID, 9 Feb. (EDIZIONES - David Gallardo) -

Este domingo se celebra en el Staples Center de Los Ángeles la 61º edición de los Premios Grammy, que este año cuentan con un total de 84 categorías diferentes.

Por eso, sumando, son miles los creadores de música que cuentan con un Grammy en su poder. Pero son pocos, muy pocos, aquellos que han ganado más de treinta o veinte de estos preciados galardones.

Desde su primer edición allá por 1957, los Grammy han premiado a todo tipo de artistas de todos los géneros, pero en esta ocasión vamos a centrarnos en los que más veces han triunfado.

GEORG SOLTI (31)

El director de orquesta húngaro -fallecido en 1997- no solo es el músico con más Grammy con un total de 31, sino que es también quien más veces ha ganado en la categoría de clásica. Su último galardón lo recibió en 1997 por la Mejor Grabación de Ópera con Wagner: Die Meistersinger Von Nurnberg.

QUINCY JONES (27)

A sus 85 años, Quincy Jones lo ha ganado literalmente todo. Y lo ha hecho como artista, arreglista y productor, recibiendo galardones en una decena de categorías diferentes. Además, es uno de los únicos quince que tiene un Grammy Legend Award.

ALISON KRAUSS (27)

La mujer con más Premios Grammy tiene tan solo 47 años. Hablamos de Alison Krauss, quien se dio a conocer para el gran público gracias a su unión con Robert Plant de Led Zeppelin, pues su disco conjunto Raisin sand ganó cinco premios en 2009, incluyendo Album del Año. La estadounidense comparte 14 de sus premios con su banda de acompañamiento de los últimos treinta años, Union Station.

PIERRE BOULEZ (26)

Compositor y director de orquesta francés -fallecido en 2016- que ganó sus primeros Grammy principalmente conduciendo la obra de reputados compositores del siglo XX como Bela Bartók, Alban Berg y Claude Debussy. Boulez recibió The Recording Academy's Lifetime Achievement Award en 2015.

VLADIMIR HOROWITZ (25)

La técnica del pianistas ucraniano-estadounidense fallecido en 1989 destacó por la excitación emocional y su riqueza tonal. Es considerado uno de los más grandes pianistas del siglo XX. Ganó 25 Premios Grammy, el Prix Mondial du Disque, la Medalla Presidencial de la Libertad y fue comendador de la Legión de Honor entre otras distinciones.

STEVIE WONDER (25)

Estamos ante el único artista que ha ganado cinco o más premios en tres ediciones diferentes. Icono de la música soul y pop de las últimas cinco décadas, su idilio con los premios fue celebrada en en 2015 con el programa de televisión especial Stevie Wonder: Songs In The Key Of Life - An All-Star GRAMMY Salute.

JOHN WILLIAMS (24)

Compositor de bandas sonoras icónicas como Tiburón, Star Wars o La lista de Schindler, John Williams está en la élite de los Grammy. De sus 24 distinciones, seis han sido por sus trabajos en la franquicia de Star Wars. El más reciente fue el pasado año como Mejor Arreglista en Escapades For Alto Saxophone And Orchestra en Catch Me If You Can.

BEYONCÉ (22)

Beyoncé también manda en los Grammy, aunque en este caso tiene que conformarse con ser la segunda mujer que más veces lo ha ganado. De lo que sí puede presumir es de ser la mujer nominada en más ocasiones, hasta un total de 63.

CHICK COREA (22)

Chick Corea es el músico y compositor más laureado de la historia del jazz con un total de 22 premios. Y a pesar de ser estadounidense, tiene también cuatro Latin Grammy gracias a sus aplaudidos acercamientos al jazz latino.

U2 (22)

Estamos ante la banda de rock más veces galardonada en los Grammy. Su gran año fue en 1988 gracias a The Joshua Tree (1987) y desde entonces se sucedieron los premios hasta 2005, cuando su How to Dismantle an Atomic Bomb fue el Álbum del Año.

VINCE GILL (21)

El intérprete y compositor estadounidense ha ganado veinte de sus Grammy en el country, lo cual le convierte en líder en este ámbito. De hecho, durante los noventa se hizo con 14 premios, ganando uno o más por año de aquella década.

JAY-Z (21)

El marido de Beyoncé https://www.europapress.es/cultura/musica-00129/noticia-novedades-carminha-vaticinan-muerte-jay-infeccioso-nuevo-single-hay-sitio-pa-ti-20190201103023.htmlha ganado en todas las categorías de rap de los Grammy. Y lo ha conseguido colaborando con artistas tan diversos como su propia esposa (Drunk in Love), Rihanna (Umbrella) o Justin Timberlake (Holy Grail).

KANYE WEST (21)

Curioso, pero los dos raperos más importantes del planeta están empatados a 21 Grammy. Pero Kanye ha llegado a competir contra sí mismo, por ejemplo en 2012, cuando tuvo dos nominaciones (y un premio, claro) en Best Rap Performance y Best Rap Song. Esta situación se dio también en 2007 y 2011.

Y A PARTIR DE AQUÍ

En el grupo de músicos con 20 premios Grammy encontramos a Bruce Springsteen, Henry Mancini, Pat Metheny y Al Schmitt. Después, ya con 18, aparecen Tony Bennett, Aretha Franklin, Paul McCartney, Yo-Yo Ma y Jimmy Stur. Y a partir de aquí se pierde lógica y progresivamente el carácter selecto a medida que se va reduciendo el número de victorias... ¡Como si fuera fácil ganar al menos un Grammy en la vida!