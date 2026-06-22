Suzete inaugura una nueva etapa en su carrera con 'Ese Man' y reivindica el "deseo" y "poder femenino"

Suzete inaugura una nueva etapa en su carrera con 'Ese Man' - SUZETE

MADRID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La artista Suzete inaugura una nueva etapa en su carrera con la canción 'Ese Man', el primer adelanto del proyecto discográfico en el que ya trabaja.

Así, en 'Ese Man', la artista fusiona afrobeats, R&B y pop para reivindicar el "deseo" y el "poder femenino" para "sentirse bien".

La artista, que participó en la duodécima edición de Operación Triunfo, debutó con el álbum 'Baby Wata', que suma más de 13 millones de reproducciones en plataformas digitales.

Además, en esta canción vuelve a unirse con el productor Kickbombo, central en la construcción de su universo sonoro. Su próximo trabajo, explican desde su oficina de representación, profundizará en conceptos como la familia, la autenticidad, la espiritualidad, el amor y la ambición.