The Darkness, Carcass y Michael Monroe, entre las nuevas incorporaciones al Rock the Coast de Fuengirola

Actualizado 24/10/2018 12:58:45 CET

MADRID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Tras un primer anuncio con Ritchie Blackmore's Rainbow, Opeth, U.D.O., Magnum, Graveyard, Dark Tranquillity y Arkona, la primera edición del festival Rock the Coast confirma nuevas incorporaciones.

Así, este miércoles se suman al cartel The Darkness, Carcass, Michael Monroe, Wintersun, Freedom Call, Blaze Bayley playing Iron Maiden, Leo Jiménez, Alkaloid, Angel Witch, Dry River, Bloodhunter, Hitten, The Holeum y Chaos Before Gea.

El abono para los dos días pasa a costar 100 euros (más gastos) por tiempo indeterminado. Habrá un incremento de precio de entrada más y en ese momento saldrán a la venta las entradas por días sueltos, avanza la organización en comunicado remitido a Europa Press.

Rock the Coast presenta su primera edición en Fuengirola (Málaga), que tendrá lugar los dias 14 y 15 de junio 2019 en el recinto Marenostrum Music Castle Park. Información y entradas en la web oficial www.rockthecoastfestival.es.