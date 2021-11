'The River Tour', la gira de presentación del nuevo álbum de Morgan, llega a España este jueves y visita 14 ciudades

MADRID, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La banda de rock Morgan inicia este jueves 4 de noviembre la gira de presentación por España de su nuevo álbum 'The River and the Stone', bajo el nombre 'The River Tour', con parada en 14 ciudades españolas, según ha dado a conocer la promotora.

Así, entre el 4 de noviembre de 2021 y hasta el 25 de febrero de 2022, la banda visitará Alcalá de Henares (4 de noviembre), Zaragoza (18 de noviembre), Bilbao (28 de noviembre), Sevilla (2 de diciembre), Huelva (3 de diciembre), Guadalajara (10 de diciembre), Toledo (11 de diciembre), Donostia (23 de diciembre), Pamplona (8 de enero), Valencia (15 de enero), Madrid (29 y 30 de enero), Barcelona (4 de febrero), Vigo (11 de febrero) y Valladolid (25 de febrero). En el caso de los conciertos de Alcalá de Henares (Madrid) y Donostia las entradas están ya encuentran agotadas.

El nuevo álbum de estudio de Morgan es un conjunto de diez canciones en las que empezaron a trabajar tras el confinamiento. Asimismo, después de casi un año de trabajo viajaron a Francia, al estudio Le manoir de Léon, junto a Campi Campón en la producción, para grabar durante dos semanas.

'The River and the Stone' está mezclado por Stuart White (Beyoncé, Autolux) en Los Ángeles y masterizado por Colin Leonard (SING mastering) en Atlanta, GA.

Morgan ha alcanzado, en la semana de lanzamiento, el número 3 en las listas de ventas con 'The River & the Stone' y el número 1 en la lista de discos más vendidos en formato vinilo.