The Strokes confirman su primer disco en siete años

Actualizado 12/02/2020 11:52:38 CET

MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

The Strokes confirman oficialmente este miércoles el lanzamiento de su primer nuevo álbum en siete años, 'The New Abnormal', para el 10 de abril de 2020 a través de Cult/RCA.

Para celebrarlo, la banda estrena el tema 'At The Door' -ya presentado el lunes en un mitin de Bernie Sanders-, primer adelanto de este nuevo álbum cuyo video está dirigido por Mike Burakoff.

La banda neoyorkina saldrá de gira este año con su nuevo material, con una única parada en España dentro del festival Primavera Sound de Barcelona, que tendrá lugar entre el 3 y el 7 de junio en Barcelona.

'The New Abnormal' es el sexto álbum de estudio de The Strokes y fue grabado en los estudios Shangri-La en Malibú y producido por Rick Rubin. La portada del álbum es una pintura de Jean-Michel Basquiat, 'Bird on Money'.

Las canciones del disco son 'The Adults Are Talking', 'Selfless', 'Brooklyn Bridge To Chorus', 'Bad Decision', 'Eternal Summer', 'At The Door', 'Why Are Sundays So Depressing', 'Not The Same Anymore' y 'Ode To The Mets'.