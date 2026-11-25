Archivo - El compositor Hans Zimmer durante una actuación en el Movistar Arena, a 29 de marzo de 2026, en Madrid (España). El aclamado compositor Hans Zimmer lleva su espectacular gira ‘The Next Level’ al Movistar Arena. Conocido por sus inolvidables band - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La gira internacional 'The World of Hans Zimmer - A New Dimension' regresará a España en mayo de 2027 con cuatro conciertos en Barcelona, Valencia, Bilbao y Madrid. Las entradas para la actuación en la capital, prevista para el 14 de mayo en el Movistar Arena, ya están agotadas, mientras que la promotora Sold Out ha anunciado las últimas localidades para las citas de Barcelona y Valencia.

El espectáculo recalará el 8 de mayo en el Palau Sant Jordi de Barcelona, el día 10 en el Roig Arena de Valencia y el 12 en el Bizkaia Arena - BEC! de Bilbao, antes de cerrar su recorrido español el 14 de mayo en Madrid. Las localidades pueden adquirirse a través de entradas.com y de las páginas web oficiales del Movistar Arena y el Roig Arena.

'The World of Hans Zimmer - A New Dimension', según la promotora, propone un recorrido por cuatro décadas de composiciones del músico alemán, con una selección de sus partituras más conocidas adaptadas para esta producción. El espectáculo combina suites orquestales, proyecciones visuales, diseño de sonido e interpretaciones solistas en una experiencia que trasciende la música de cine.

Aunque Hans Zimmer supervisa personalmente la serie de conciertos como director musical y comisario, el compositor no aparece sobre el escenario. En esta producción, la dirección musical corre a cargo de Matt Dunkley, orquestador, arreglista y director nominado a varios premios Grammy, que estará acompañado por solistas vinculados al universo creativo de Zimmer, la Odesa Orchestra & Friends y el Nairobi Chamber Chorus.

"Lo que diferencia 'The World of Hans Zimmer' de 'Hans Zimmer Live' es que recoge la parte más romántica de mí, las partituras más románticas que he escrito. Son mis composiciones más orquestales", explica Zimmer, que destaca también el protagonismo que adquieren los músicos en el espectáculo: "Simplemente he querido dar un paso atrás y ofrecer a los músicos absoluta libertad para entreteneros y mostrar lo brillantes que son".

La serie de conciertos comenzó en Alemania en 2018 con 'The World of Hans Zimmer - A Symphonic Celebration' y, desde entonces, ha reunido a más de dos millones de espectadores en todo el mundo. La nueva producción, 'A New Dimension', ya agotó las entradas en toda Europa en 2024 y cuenta con un álbum publicado a finales de enero de 2025 por Sony Music Classical.