TikTok y Coca-Cola impulsarán a 10 músicos emergentes de la plataforma digital en el escenario del CCME 2026

Archivo - La cantante Lola Índigo actúa durante el 15º aniversario del Coca Cola Music Experience, en el Iberdrola Music, a 13 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La industria musical y las plataformas de entretenimiento digital estrechan sus lazos en España con el lanzamiento de 'Open Stage by Coca-Cola', una iniciativa europea que impulsará a 10 músicos emergentes de TikTok a que actúen en el festival Coca-Cola Music Experience (CCME).

El proyecto, impulsado por TikTok y Coca-Cola, seleccionará a creadores de contenido musical mediante la plataforma de retransmisión en directo para integrarlos en el cartel de la decimosexta edición del festival, que se celebrará los días 4 y 5 de septiembre en el espacio Iberdrola Music de Madrid.

Así, el certamen, que se desarrollará en el entorno virtual entre el 6 y el 14 de agosto, servirá como proceso de selección mediante la interacción de la comunidad de usuarios en TikTok LIVE.

Tras una primera fase de convocatoria, el 9 de agosto darán comienzo las emisiones en directo en las que los participantes competirán por visibilidad.

Finalmente, los 10 creadores que obtengan una mejor valoración por parte del público y la plataforma lograrán un pase directo para actuar en el recinto madrileño ante miles de espectadores.

Según explican las compañías ne un comunicado, las retransmisiones en directo han experimentado un notable incremento en el ámbito digital, alcanzando en 2025 los 240 millones de Creadores activos en TikTok LIVE, al tiempo que las etiquetas orientadas al descubrimiento de nuevos temas musicales acumulan millones de publicaciones en la red.

Para trasladar esta dinámica al plano físico, la organización instalará en el recinto del festival un espacio específico junto a la noria del recinto, protagonizado por un escenario con formato de estudio de cristal. Precisamente, será en esta zona adaptada donde se desarrollarán los conciertos en directo de los 10 seleccionados.