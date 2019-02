Toundra, Vita Imana y Bala encabezan las confirmaciones españolas del Download Festival Madrid

Actualizado 27/02/2019 13:28:08 CET

MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Download Festival Madrid, que celebrará su tercera edición del 28 al 30 de junio en La Caja Mágica de Madrid, desvela este miércoles una tanda de grupos españoles que se suman a su cartel.

A la presencia ya conocida de Berri Txarrak se agregan ahora Toundra, Vita Imana, Bala, El Altar del Holocausto, The Wizards, Cannibal Grandpa, Le temps du loup, Walking with wolves, Anteros, Hiranya, Bones of Minerva y Megara.

Entre los principales reclamos del festival este año destacan Scorpions, Slipknot, Tool, Sabaton, Amon Amarth, Sum 41, Papa Roach, Soulfly y Stone Temple Pilots, entre otros. Información y abonos en www.downloadfestival.es.