U2 homenajean a las víctimas del atentado de Manchester y piden unidad ante el Brexit

U2 homenajearon a las víctimas del atentado que tuvo lugar en el Manchester Arena, durante el concierto que dieron la noche del viernes en Manchester, con motivo de su actual gira por Reino Unido. El momento llegó con 13(There is a Light), canción que Bono dedicó a las 22 víctimas mortales de aquel mayo de 2017 que asistieron a un concierto de Ariana Grande.

"Esta es una oración por la seguridad de vuestros hijos", exclamó el cantante irlandés antes de comenzar a tocar los acordes del tema. Poco después las luces se apagaron y comenzó la actuación de la banda, que a excepción de algunos móviles entre el público, fue iluminada por una bombilla gigante, que salió de una maqueta de una casa, y que el vocalista balanceó entre el respetable.

En otro momento del concierto, Bono aprovechó la ocasión para mostrar su rechazo a la salida de Reino Unido de la Unión Europea, además de pedir unidad contra el Brexit. "Hemos estado de gira por toda Europa y el mensaje rotundo es que nadie quiere que te vayas", comenzó.

"No quiero romper tu corazón o tus testículos pero la banda ha estado de gira por Europa. Y lo que sea que pienses sobre ello, la gente te ama. A la gente le encanta Reino Unido. Para nosotros es más que una estrella de oro cayendo de la bandera (Unión Europea). Sin eso, el resto de nosotros somos menos", espetó.

