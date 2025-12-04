La UER detalla que una "gran mayoría" de miembros han respaldado la participación de Israel en Eurovisión

Archivo - 11 May 2024, Sweden, Malmo: Eden Golan from Israel takes to the stage at the final of the Eurovision Song Contest (ESC) 2024 in the Malmo Arena. The motto of the world's biggest singing competition is "United By Music". Photo: Jens Büttner/dpa - Jens Büttner/dpa - Archivo

MADRID, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una "gran mayoría" de los miembros de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) se han mostrado a favor de no realizar una nueva votación sobre la participación de los países en Eurovisión y que el certamen debe seguir adelante "según lo previsto", por lo que Israel continuará en el certamen.

Así lo ha detallado este jueves en un comunicado publicado por la organización, tras la reunión en la Asamblea General celebrada en Ginebra.

"El resultado de esta votación demuestra el compromiso compartido de nuestros miembros de proteger la transparencia y la confianza en el Festival de la Canción de Eurovisión, el evento de música en vivo más grande del mundo. Quisiera agradecer a todos los miembros sus contribuciones reflexivas, respetuosas y constructivas durante la sesión de hoy y a lo largo del amplio proceso de consulta llevado a cabo este año", ha afirmado la presidenta de la UER, Delphine Ernotte.

La UER recuerda que, los asistentes que representaban a los miembros, "se les pidió que votaran en una votación secreta si estaban suficientemente satisfechos con las nuevas medidas y garantías anunciadas el mes pasado sin tener que votar sobre la participación en el evento del próximo año".

"Una gran mayoría de miembros estuvo de acuerdo en que no era necesario realizar una nueva votación sobre la participación y que el Festival de la Canción de Eurovisión 2026 debía seguir adelante según lo previsto, con las garantías adicionales establecidas", prosigue la UER.

En cualquier caso, los miembros han respaldado una serie de cambios específicos en el reglamento del Festival de la Canción de Eurovisión, diseñados para "reforzar la confianza, la transparencia y la neutralidad del evento".

Previo a esta votación, algunos países han destacado la importancia de proteger la independencia de los medios de comunicación públicos y la libertad de prensa, especialmente en zonas de conflicto como Gaza.

Ernotte ha asegurado que los debates dan lugar a cambios significativos en las reglas del Festival de la Canción de Eurovisión, "garantizando que siga siendo un lugar de unidad e intercambio cultural".

La lista completa de participantes para la edición del 70º aniversario del Festival de la Canción de Eurovisión se anunciará antes de Navidad.