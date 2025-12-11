La UER rechaza ataques "inexactos y mal informados" a sus miembros a raíz de la Asamblea de Eurovisión sobre Israel

Archivo - 11 May 2024, Sweden, Malmo: Eden Golan from Israel takes to the stage at the final of the Eurovision Song Contest (ESC) 2024 in the Malmo Arena. The motto of the world's biggest singing competition is "United By Music". Photo: Jens Büttner/dpa - Jens Büttner/dpa - Archivo

MADRID, 11 Dic.

La Unión Europea de Radiodifusión (UER) ha rechazado este jueves que "varios" de sus miembros "han sido criticados por la posición que adoptaron en el debate" de la Asamblea General sobre el Festival de Eurovisión y la participación de Israel, celebrada en Ginebra (Suiza) la pasada semana.

En un comunicado, la UER ha explicado que "si bien los medios de servicio público siempre están abiertos a las críticas", algunos de los ataques hacia sus miembros, "de ambos lados del debate", han sido "completamente inexactos y mal informados".

Según ha defendido, el debate sobre Eurovisión fue "respetuoso y articulado". "Los miembros que expresaron sus opiniones reflejaban sus propias opiniones y las de su público sobre este difícil tema, no las de ninguna perspectiva o partido político", ha subrayado.

La UER ha insistido en que "respeta" el derecho de sus miembros a "tomar una decisión individual" sobre su participación en el concurso, "sea cual sea dicha decisión". "Esperamos colaborar con quienes participan en Viena y que los miembros importantes que no participarán en 2026 regresen al Festival de la Canción de Eurovisión muy pronto. Seguiremos colaborando con ellos para lograrlo", ha zanjado.

Entre los miembros que no estarán el próximo año en el concurso se encuentra España, después de que RTVE anunciara el pasado jueves su retirada tras las votaciones celebradas en la 95ª Asamblea General de la UER en Ginebra, que terminaron con la permanencia de Israel en el certamen musical europeo.

El Consejo de Administración de RTVE acordó el pasado mes de septiembre que España se retiraría de Eurovisión si Israel formaba parte. Junto a España --miembro del grupo de los cinco mayores contribuyentes a la UER conocido como 'Big Five'-- hay otros cuatro países que no estarán en el certamen: Irlanda (RTÉ), Eslovenia (RTVSLO), Islandia (RÚV) y Países Bajos (AVROTROS).

La salida de España del festival implica que RTVE no emitirá la final de Eurovisión 2026, que se celebrará en Viena (Austria) el próximo 16 de mayo, ni las semifinales previas del concurso, que se realizarán los días 12 y 14.

VOTACIÓN SECRETA DENEGADA

Según el comunicado de RTVE, la corporación pública solicitó por escrito la votación secreta en la Asamblea, junto con otros siete países. La Presidencia de UER denegó a RTVE la realización de una votación específica sobre la participación de Israel.

En su intervención ante la Asamblea General previa a las votaciones, el secretario general de RTVE, Alfonso Morales, dijo que la Corporación "reconoce y valora" las medidas adoptadas por la UER y el Grupo de Referencia para defender los principios y valores centrales del Festival de Eurovisión.

"Sin embargo, consideramos que estas medidas son insuficientes. Nos gustaría expresar nuestras serias dudas sobre la participación de la televisión israelí KAN en Eurovisión 2026. La situación en Gaza, a pesar del alto el fuego y la aprobación del proceso de paz, y la utilización del certamen para objetivos políticos por parte de Israel, hacen cada vez más difícil mantener Eurovisión como un evento cultural neutral", remarcó.

El responsable de la Corporación también expresó su preocupación por la "instrumentalización" del voto en las recientes ediciones y la ausencia de sanciones a este respecto. "No deberíamos aceptar dobles raseros. La neutralidad y transparencia es un objetivo común para garantizar un resultado veraz que respete a la audiencia y a los ciudadanos", aseguró.

Por su parte, el presidente de RTVE, José Pablo López, aseguró en X que lo sucedido en la Asamblea confirma que "Eurovisión no es un concurso de canciones sino un festival dominado por intereses geopolíticos y fracturado".