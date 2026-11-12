Muere la artista Helena Bianco a los 78 años a causa de un cáncer

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

La cantante Helena Bianco ha muerto a los 78 años en Madrid a causa de un cáncer neuroendocrino, según ha anunciado este jueves 12 de noviembre su hermano Alberto Vázquez en sus redes sociales.

"Vuela alto vida mía. Descansa. No tengo ni idea de cómo vivir sin ti", ha expresado junto a un fotomontaje abrazando a su hermana bajo un cielo azul en el que se puede ver una paloma y centros de flores blancas con velas, con uno de los temas más populares de la vallisoletana, 'Mañana'.

Alberto Vázquez también ha pedido a sus seguidores que no envíen flores al tanatorio, sino que hagan una donación a nombre de Helena Bianco a una fundación que trabaja con enfermos cáncer neuroendocrino.

La despedida de la artista será desde las 12.00 horas en el Tanatorio Memora de Majadahonda (Madrid) y mañana en Valladolid.

El pasado 4 de noviembre Helena Bianco desveló a través de un comunicado compartido en su cuenta de Instagram que padecía un cáncer y que se veía obligada a cancelar sus próximos compromisos sobre los escenarios para someterse a un proceso de quimioterapia y recuperarse de su enfermedad.

Horas después, su hermano intervenía en directo en 'Y ahora Sonsoles' y revelaba que el tipo de cáncer al que se enfrentaba la artista era un "cáncer endocrino, un cáncer duro, muy agresivo" y que no respondía a los tratamientos.

"Ella está muy triste por el momento artístico que se ha perdido y está sacando fuerzas de donde no quedan. Pero es pura energía, es puro amor a la vida y nos sigue sorprendiendo con su amor hacia todos los demás. Desde el primer limpiador del hospital hasta el médico pasando por todas las ATS. No sé de dónde saca fuerzas para ser tan encantadora con todo el mundo. Ayer nos decía 'no os preocupéis tanto, no os preocupéis tanto'. Y nos da ánimos y nos consuela. Siempre pensando en los demás a pesar de que es un cáncer durísimo, terrible", explicaba.

El pasado martes, Helena Bianco agradecía en sus redes "las muestras de cariño, preocupación y apoyo" que estaba recibiendo estos días por parte de amigos, compañeros de profesión, artistas, medios de comunicación y personas anónimas.

"Estoy atravesando un momento delicado y difícil, pero quiero que sepáis que cada mensaje, cada palabra de cariño y cada gesto de afecto me llegan profundamente y me dan muchísima fuerza y ánimo para afrontar esta etapa", reconocía.