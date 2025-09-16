Urtasun agracede a RTVE "escuchar el clamor de la calle" al no participar en Eurovisión: "No es un sólo un concurso"

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, posa para Europa Press en el Ministerio de Cultura, a 27 de agosto de 2025, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha expresado su agradecimiento a RTVE por "escuchar el clamor de la calle" después de que su Consejo de Administración haya aprobado este martes la propuesta del presidente, José Pablo López, de retirar a España del Festival de Eurovisión 2026, que se celebrará en Viena (Austria), si Israel forma parte del certamen.

"Eurovisión no es sólo un concurso de canciones. Es un escaparate de los valores europeos. Democracia, respeto, diálogo y paz. La cultura debe estar siempre al servicio de la vida, nunca de la guerra" ha argumentado el ministro en un mensaje difundido en su cuenta de Instagram.

En palabras de Urtasun, "este festival no es sólo música; es también una representación" de valores por lo que ha reiterado que no se puede "permitir que Israel lo utilice para blanquear el genocidio en Gaza". "Gracias, @rtve", ha apostillado el ministro, que ha calificado la medida anunciada por RTVE de "decisión valiente y que conecta con el sentir mayoritario" de la ciudadanía.

"Como he venido pidiendo estos días en nombre del Ministerio de Cultura, en España debemos hacer todo lo posible para que Israel no participe en eventos como Eurovisión para blanquear su imagen", ha señalado el titular de Cultura, que ha recordado que "España forma parte del grupo de países conocido como el 'Big Five', que junto a Francia, Italia, Alemania y Reino Unido son los cinco principales contribuyentes a la Unión Europea de Radiodifusión y pasan directamente a la final".

Por este motivo, a su juicio, la voz de España "tiene un peso real y debe ser escuchada". "Cuando Rusia invadió criminalmente a Ucrania, no hubo ninguna duda. Se le expulsó de Eurovisión y de otros grandes eventos culturales y deportivos. Y en esto no puede haber una doble vara de medir", ha razonado.

Urtasun ha añadido que, cuando se habla de cultura, se habla "de esperanza". "La política que une pueblos no puede ser cómplice de un genocidio" por lo que ha considerado que España ha dado "un paso más en rechazar el genocidio del pueblo palestino".