Urtasun tilda de "repugnantes" las declaraciones de Kanye West, pero descarta promover la cancelación de su concierto

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, durante la presentación del programa ‘Cine Vecino’ en la sede del Ministerio de Cultura, a 18 de mayo de 2026, en Madrid (España). El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha dado a conocer esta iniciativa institucio - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha asegurado que su departamento no promoverá la cancelación del concierto el 30 de julio en Madrid del artista Kanye West, ahora conocido como Ye, y agrega que es un asunto que corresponde al promotor del evento, "como ya ha pasado en otros países".

"Las manifestaciones que ha hecho Kanye West me repugnan. No me gustan nada, me parecen completamente fuera de lugar. Dicho lo cual, no le corresponde al Ministerio promover la cancelación de ningún concierto por las opiniones que haya vertido cualquier artista", ha asegurado Urtasun en una rueda de prensa en la sede del departamento, tras presentar el programa 'Cine Vecino'.

El titular de Cultura ha afirmado que corresponderá al promotor del concierto seguir adelante con el concierto "como ha pasado en otros países". En varios países europeos como Reino Unido, Polonia, Suiza y Francia se han vetado o cancelado las actuaciones del rapero estadounidense por sus comentarios antisemitas y de apología del nazismo. "Más allá del rechazo que me producen esas declaraciones, no me corresponde promover la cancelación de un evento por las opiniones de un artista", ha insistido.

El pasado martes, Urtasun se limitó a asegurar que el Gobierno estaba "analizando la situación". "De momento estamos analizando la situación. Ese concierto todavía no se ha producido y estamos acabando de analizar la situación", señaló entonces Urtasun en declaraciones a los medios antes de participar en una reunión con sus homólogos europeos en Bruselas.

La polémica se remonta al pasado febrero, cuando el artista publicó mensajes antisemitas en la red social X, donde llegó a escribir "soy nazi", "adoro a Hitler" y "soy racista", además de comercializar camisetas con esvásticas.

Posteriormente se disculpó también en su perfil de la red social donde publicó haber "terminado con el antisemitismo" y amar a todas las personas. "Dios me perdone por todo el dolor causado, Perdono a todos los que me han causado dolor. Gracias, Dios", continuaba.

El concierto previsto en el estadio del Atlético de Madrid, que supondría el regreso del rapero a España dos décadas después de su anterior actuación en el país, se mantiene por el momento pese a la cascada de cancelaciones y vetos registrados en otros puntos de Europa en las últimas semanas.

VETOS EN VARIOS PAÍSES EUROPEOS

Reino Unido fue el primer país en denegar la entrada al artista, una decisión que obligó posteriormente a cancelar su participación en el Wireless Festival de Londres y que las autoridades británicas justificaron al considerar que su presencia no sería "beneficiosa para el bien público".

También en Francia, el propio cantante anunció el aplazamiento de su concierto en Marsella, previsto para el 11 de junio, después de que el ministro del Interior galo advirtiera de que estudiaba vías legales para prohibir el evento. "Después de un larga reflexión, es mi propia decisión posponer mi concierto en Marsella hasta nuevo aviso", manifestó el artista.

En Polonia, los gestores del Estadio de Silesia cancelaron el concierto previsto en Chorzów después de que la ministra de Cultura polaca, Marta Cienkowska, calificara de "inaceptable" organizar una actuación de un artista que ha expresado públicamente posiciones antisemitas y ha trivializado crímenes vinculados al nazismo.

A estos vetos se ha sumado también Suiza, donde el FC Basel rechazó acoger una actuación del rapero en su estadio por sus comentarios antisemitas, según han informado medios helvéticos.

En un comunicado posterior a la primera cancelación en Reino Unido, West aseguraba que demostraría el "cambio" con sus "acciones". "Sé que las palabras no bastan, tendré que demostrar el cambio con mis acciones. Si estáis dispuestos, aquí estoy", explicó West en un comunicado.